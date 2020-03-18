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Для тех, кто дома — "Ростелеком" обеспечит общение без ограничений

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"Ростелеком" принял комплекс решений, направленных на защиту интересов абонентов компании, которые в настоящее время вынужденно находятся дома. Все они нацелены на бесперебойное предоставление услуг компании.

Для домашнего интернета компания повысит максимальную скорость передачи данных, чтобы обеспечить удобство удаленной работы из дома и онлайн-обучения.

Для домашних телефонов "Ростелеком" вводит безлимитное общение внутри сети — при звонках на мобильные номера "Ростелекома" и Tele2 Россия. В настоящее время более 12 млн семей по всей России пользуются домашними телефонами от "Ростелекома", у Tele2 около 45 млн мобильных абонентов.

Для Wink и интерактивного ТВ "Ростелеком" открыл бесплатный доступ к большой коллекции отечественных фильмов, сериалов, мультфильмов и к образовательному контенту для детей. В настоящее время свыше 5,6 млн семей пользуется интерактивным телевидением и видеосервисом Wink от "Ростелекома".

Для того чтобы клиенты всегда были на связи "Ростелеком" обеспечит возможность отложенного платежа за услуги связи без комиссии.

"Компания понимает всю сложность текущей ситуации и делает всё, чтобы защитить интересы абонентов, которые вынуждены находиться дома. Очевидно, что сейчас им нужна большая скорость доступа в интернет для выполнения рабочих задач, а также для учебы. Поэтому мы приняли решение поднять скорость домашнего интернета до максимально технически возможных уровней. Причем без изменения тарифного плана и дополнительной платы. Логично вырос спрос на онлайн-кинотеатры — в ответ мы предложили бесплатный доступ к фильмам и сериалам, мультфильмам и лекциям нашего видеосервиса Wink. Среди тех, кто пользуется домашними телефонами много людей старшего возраста, которым важно оставаться на связи, но они не пользуются онлайн-платежами. Именно поэтому мы не будем в ближайший период ограничивать связь в случае задержки оплаты. Наши услуги будут доступны людям в любой ситуации", — подчеркнул президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

Инициативы "Ростелекома" действуют в течение месяца и могут быть продлены в зависимости от развития ситуации.

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Назад. 18 марта 2020 Вперед.
Для тех, кто дома — "Ростелеком" обеспечит общение без ограничений
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