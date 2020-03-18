ПСБ запустил акцию по бесплатному обслуживанию кредитных карт Mastercard

18.03.2020 09:33 Читали 20

ПСБ предложил бесплатное обслуживание по новым кредитным картам Mastercard в течение первого года использования. Льготные условия распространяются на наиболее популярные карты "Двойной кэшбэк", "100+" и "Платинум" при условии совершения покупок в первый месяц на сумму от 1000 рублей. Оформить карту по акции можно до 11 января 2021 года.