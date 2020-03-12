Депутаты Самарской губернской думы одобрили поправки в Конституцию

12.03.2020 15:02 Читали 5

Большинство парламентариев высказались за внесение изменений в основной закон страны.

Сегодня на внеочередном заседании губернского парламента депутаты проголосовали за пакет поправок в Конституцию РФ. Законопроект был накануне принят Госдумой РФ в третьем чтении, одобрен Советом Федерации и отправлен для рассмотрения в регионы.

Поправки в основной закон касаются новых требований к кандидатуре на пост президента страны, изменяют полномочия Госдумы, Госсовета и Совета Федерации, затрагивают вопросы суверенности страны, защиты исторической правды и социальной поддержки, а также другие сферы жизни россиян. В числе прочего поправки позволяют действующему президенту РФ участвовать в выборах на этот пост в 2024 году.

Самарские парламентарии одобрили пакет поправок большинством голосов: 35 было отдано за внесение изменений, двое воздержались. Председатель губдумы Геннадий Котельников поблагодарил коллег за единодушное решение. Жители страны смогут проголосовать за внесение изменений в Конституцию РФ 22 апреля. Этот день будет нерабочим.