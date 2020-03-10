Победители конкурса СМИ получат награды в посольстве Японии в Москве

10.03.2020 12:51 Читали 5

До конца приема заявок на конкурс "Вместе в цифровое будущее" осталось меньше месяца, но "Ростелеком" и NEC уже определили, где состоится награждение победителей федерального этапа. В этом году официальная часть мероприятия пройдет на территории японского посольства в Москве. Лауреаты конкурса познакомятся с основными традициями страны восходящего солнца.

Хироши Кавада, генеральный директор АО "НЭК Нева Коммуникационные Системы":

"Мы выражаем посольству Японии в России нашу искреннюю благодарность и глубокую признательность за поддержку совместного с компанией "Ростелеком" социально значимого проекта — конкурса региональных журналистов и блогеров "Вместе в цифровое будущее". Международный статус мероприятия станет вкладом в укрепление дружбы и взаимопонимания между Японией и Россией. Мы твердо уверены в успешном развитии деловых и дружеских отношений двух стран и надеемся на плодотворное партнерство".

Кира Кирюхина, вице-президент по внешним коммуникациям ПАО "Ростелеком":

"NEC и "Ростелеком" связывает многолетнее сотрудничество в отрасли телекоммуникаций и ИТ. Мы рады не только показать журналистам возможности технологичных компаний, но и познакомить их с традициями страны, в которой работает партнер проекта. Осенью для победителей конкурса региональных СМИ и блогеров Япония может стать ближе".

В конкурсе "Ростелекома" участвуют блогеры и журналисты региональных СМИ, рассказывающие о новых технологиях, инновационных разработках в ИТ-сфере и телекоммуникациях. До конца марта принимаются материалы в основные номинации: "Печатная пресса", "Радио и телевидение", "Интернет-СМИ и информационные агентства" и "Социальные медиа". Жюри также оценит работы в трех специальных номинациях: "5G" от NEC, "Кибербезопасность" от "Ростелекома" и "Цифровая экономика" от портала "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является информационное агентство ТАСС. Уже сейчас на конкурс поступило почти 1600 заявок. В тройку лидеров по количеству поданных работ входят Южный, Уральский и Центральный федеральные округа.

В мае жюри выберет лидеров регионального этапа, а в июне станут известны победители федерального.

Сайт конкурса: smi.rt.ru. Официальный хештег конкурса: #eFuture.