16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Победители конкурса СМИ получат награды в посольстве Японии в Москве

Читали 5

До конца приема заявок на конкурс "Вместе в цифровое будущее" осталось меньше месяца, но "Ростелеком" и NEC уже определили, где состоится награждение победителей федерального этапа. В этом году официальная часть мероприятия пройдет на территории японского посольства в Москве. Лауреаты конкурса познакомятся с основными традициями страны восходящего солнца.

Хироши Кавада, генеральный директор АО "НЭК Нева Коммуникационные Системы":

"Мы выражаем посольству Японии в России нашу искреннюю благодарность и глубокую признательность за поддержку совместного с компанией "Ростелеком" социально значимого проекта — конкурса региональных журналистов и блогеров "Вместе в цифровое будущее". Международный статус мероприятия станет вкладом в укрепление дружбы и взаимопонимания между Японией и Россией. Мы твердо уверены в успешном развитии деловых и дружеских отношений двух стран и надеемся на плодотворное партнерство".

Кира Кирюхина, вице-президент по внешним коммуникациям ПАО "Ростелеком":

"NEC и "Ростелеком" связывает многолетнее сотрудничество в отрасли телекоммуникаций и ИТ. Мы рады не только показать журналистам возможности технологичных компаний, но и познакомить их с традициями страны, в которой работает партнер проекта. Осенью для победителей конкурса региональных СМИ и блогеров Япония может стать ближе".

В конкурсе "Ростелекома" участвуют блогеры и журналисты региональных СМИ, рассказывающие о новых технологиях, инновационных разработках в ИТ-сфере и телекоммуникациях. До конца марта принимаются материалы в основные номинации: "Печатная пресса", "Радио и телевидение", "Интернет-СМИ и информационные агентства" и "Социальные медиа". Жюри также оценит работы в трех специальных номинациях: "5G" от NEC, "Кибербезопасность" от "Ростелекома" и "Цифровая экономика" от портала "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является информационное агентство ТАСС. Уже сейчас на конкурс поступило почти 1600 заявок. В тройку лидеров по количеству поданных работ входят Южный, Уральский и Центральный федеральные округа.

В мае жюри выберет лидеров регионального этапа, а в июне станут известны победители федерального.

Сайт конкурса: smi.rt.ru. Официальный хештег конкурса: #eFuture.

Версия для печати

Новости

Назад. 10 марта 2020
Победители конкурса СМИ получат награды в посольстве Японии в Москве
В регионе потеплеет до +11 и пройдут дожди
На станции "Липяги" под колесами грузового поезда погибла женщина
"Крылья Советов" обыграли "Рубин"

В России и мире

Мюнхен — ворота в Баварию

Сезон отпусков открыт, однако многие самарцы еще не определились, куда отправиться отдыхать. Этим летом Германия обещает стать одним из популярнейших направлений у россиян, в частности — Мюнхен. Штаб-квартира BMW, готические замки и дворцы эпохи барокко, крупнейший в Европе блошиный рынок и, конечно, Октоберфест: туристам здесь есть на что посмотреть.

Леонид Каневский: «Неужели мне 75? Даже не верится...»

Леонида Каневского в советское время вся страна называла не иначе как «майор Томин». За роль в знаменитом телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» Каневский даже получил награду «За содействие МВД России», хотя актер начал кинокарьеру, играя конрабандиста, и эта роль принесла актеру первую славу.

Культура и стиль

Состоялась премьера балета «Корсар»

В завершение сезона Самарский театр оперы и балета представил еще одну премьеру - балет Адана «Корсар». Спектакль поставлен балетмейстером, худруком Санкт-Петербургского международного балетного фестиваля «Dance open» Василием Медведевым.

Люди

В Сызрани руководитель госпредприятия задержан за взятку

В Сызрани задержан руководитель одного из госпредприятий, обслуживающих дороги общего пользования. Мужчину подозревают в незаконном предоставлении спецтехники для расчистки частной территории. По данным следствия, он получил незаконное денежное вознаграждение.

Кошелек

Сергей Хестанов: "На ближайшие годы взгляд на российскую экономику оптимистичен"

Самару посетил известный российский экономист и советник по макроэкономике гендиректора компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов. "Волга Ньюс" удалось встретиться с экспертом и узнать авторитетное мнение о том, как на нашу жизнь повлияют американские санкции и дедолларизация экономики, каким будет курс рубля и как стать частным инвестором.

Здоровье

Вкусные рецепты для Масленицы

Начинается Масленица, а значит, и весна на подходе! От главной традиции праздника — блинов — не уклоняются ни самые модные рестораны Самары, ни мастера высокой кухни. Портал Волга Ньюс попросил нескольких из них поделиться оригинальными интерпретациями и нюансами приготовления этого старинного блюда.

Частная инициатива как фактор успеха всего региона

Одной из первых самарских компаний, которые начали развивать направление IT-медицины, стала IT Universe. Сегодня она в тесном сотрудничестве с Самарским государственным медицинским университетом ведет работу по двум проектам – симулятору аппарата ультразвукового исследования и нейрокомпьютерному интерфейсу.

Мой дом

В Самарской области выделят 35 млн рублей на борьбу с коронавирусом

35 миллионов рублей выделят из резервного фонда правительства Самарской области на мероприятия по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление регионального правительства опубликовано 5 марта на официальном сайте ведомства.

Он и она