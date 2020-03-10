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В регионе потеплеет до +11 и пройдут дожди

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В Самарской области на текущей неделе ожидается повышение температуры воздуха и осадки, сообщает пресс-служба Приволжского УГМС.

В ночь с понедельника на вторник, 10 марта, в регионе будет облачно с прояснениями. Местами выпадут небольшие осадки преимущественно в виде дождя, возможен туман. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха -2…+3ºС. Днем воздух прогреется до +5...+10ºС. Ветер сохранит направление и скорость. Местами пройдут дожди.

В среду, 11 марта, ожидает облачность с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха 0…+5ºС. Днем осадков также не прогнозируют. Столбик термометра поднимется до +6…+11ºС.

В четверг, 12 марта, ночью местами пройдет дождь. Температура воздуха 0…+5ºС. Днем южный ветер сменит направление на юго-западный. Возможны порывы до 15-18 м/с. Будет облачно с прояснениями, местами пройдет умеренный дождь. Температура воздуха +6…+11ºС.

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Назад. 10 марта 2020
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