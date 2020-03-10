В Безенчукском районе утонул рыбак

10.03.2020 13:37 Читали 11

В понедельник, 9 марта, на р. Гуселка в с. Екатериновка Безенчукского района спасатели поисково-спасательного отряда Новокуйбышевска извлекли из воды тело утонувшего рыбака, сообщает ПСС Самарской области.

7 марта 48-летний мужчина на мотособаке отправился на рыбалку. В какой-то момент связь с ним была потеряна. От полиции Безенчукского района спасателям поступил запрос на проведение поисков пропавшего.

9 марта в 8:00 поисковики выехали на место происшествия. Проводя осмотр акватории и береговой линии р. Гуселка, спасатели обнаружили вещи пропавшего рыбака. Было принято решение вызвать водолазов.

В 14:23 мужчину обнаружили в 30 метрах от берега на глубине семь метров.

От ПСС Самарской области были задействованы семь спасателей, два автомобиля и аэроглиссер.