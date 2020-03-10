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"Крылья Советов" обыграли "Рубин"

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В 21-м туре Тинькофф РПЛ "Крылья Советов" обыграли "Рубин" в Казани.

В первом тайме главный арбитр матча Владимир Москалев дважды прибегал к помощи видео-ассистента. На 24-й минуте матча после прострела Дмитрия Кабутова вдоль ворот Пабло Сантос рукой отправил мяч за лицевую линию. После просмотра VAR судья матча назначил не пенальти в ворота "Рубина", а зафиксировал у самарцев положение вне игры, которое было чуть раньше. На 30-й минуте навес Дарко Йевтича со штрафного удара замкнул все тот же Пабло Сантос, отправив головой мяч в сетку ворот Евгения Фролова. Но вновь арбитр встречи прибег к помощи системы VAR и взятие ворот не зафиксировал, а так же, как и в первом эпизоде, определил у атакующей команды положение вне игры. Деян Радонич на 42-й минуте отличным пасом вывел один на один Дениса Поповича, который в касание перекинул вратаря казанцев Юрия Дюпина — 0:1. На третьей из шести добавленных к первому тайму минут Хвича Кварацхелия сфолил на Дмитрии Кабутове, получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Свою первую карточку в матче казанский полузащитник получил на 17-й минуте также за фол против Дмитрия Кабутова.

На седьмой минуте второго тайма, после подачи штрафного Дениса Поповича, Деян Радонич переправил мяч в ворота. Но Владимир Москалев зафиксировал положение вне игры. Система VAR, к которой пришлось прибегнуть в третий раз за матч, подтвердила правильность этого решения. На 81-й минуте игры Антон Зиньковский получил второе предупреждение в матче и составы команд в концовке игры сравнялись — 10 на 10.

Финальный свисток матча зафиксировал победу "Крыльев" с минимальным счетом 1:0.

Следующий матч "Крылья Советов" проведут также в гостях. Игра против "Тамбова" состоится в понедельник, 16 марта, в 20:30.

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