ПСБ запустил накопительный счет "Про запас" со ставкой до 6,5%

05.03.2020 12:24 Читали 4

ПСБ предложил новым клиентам накопительный счет "Про запас". Для них в первые два месяца установлена доходность в размере 6,5% годовых на любую сумму до 5 млн рублей. Такая же ставка действует для клиентов, у которых не было открытых накопительных счетов в ПСБ в течение последних трех месяцев.

По истечении льготного двухмесячного периода по счету устанавливается базовая ставка. На текущий момент она составляет до 5,25% годовых. Счет можно открыть как в офисе, так и через интернет- и мобильный банк. Средства можно докладывать и снимать в любое время и на любую сумму. Проценты выплачиваются ежемесячно в дату открытия и капитализируются. По желанию можно подключить правила автоматического пополнения счета: "Купил — накопил" и "Пополнил — накопил".

"За прошлый год портфель накопительных счетов ПСБ удвоился. Интерес к этому инструменту растет не только благодаря тому, что доходность по нему сравнялась с доходностью срочных вкладов, но и потому, что он позволяет более гибко управлять средствами. Выбирая счет "Про запас", клиенты получают одно из лучших предложений на рынке — высокую ставку вне зависимости от суммы", — отмечает Наталья Волошина, директор департамента расчетных и сберегательных продуктов ПСБ.