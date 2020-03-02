В Тольятти завершился этап Кубка мира по сноукайтингу IKA-2020

02.03.2020 17:32 Читали 7

1 марта 2020 года на акватории Жигулёвского моря прошли заключительные гонки этапа и определились чемпионы мира в сноукайтинге в дисциплине «курс-рейс». Это были 5 дней настоящей феерии воды во всех ее состояниях, ветра и кайтов! Несмотря на согревающее весеннее солнце, зима до последнего держала позиции. Стабильный ветер и прочное ледовое покрытие позволили провести все гонки в полном объеме!

В соревновании приняли участие 102 райдера из Украины, Швеции, Чехии и России. Международное жюри возглавил вице-президент Международной ассоциации кайтбординга (IKA) Спирос Кротсис. С 26 февраля по 1 марта разыграли 22 комплекта медалей в классах: сноукайтинг курс-рейс, марафон и фристайл.

В основной дисциплине соревнований — курс–рейс тройка лидеров среди лыжников сложилась следующим образом. Первым стал украинский спортсмен из Харькова Дмитрий Яснолобов, ему уступили москвич Михаил Константинов и петербуржец Никита Коданев, расположившись на втором и третьем месте соответственно. Первой среди девушек пришла София Никогосова (Москва).

Среди сноубордистов пьедестал разделили Никита Соколов (СП-б), Геннадий Шелыганов (Коломна) и на нижней ступени пьедестала — Егор Камалов (Златоуст). Первой среди девушек стала Валерия Гаращенко из Санкт-Петербурга.

Последний день зимы, 29 февраля, был отведен под дисциплину марафон. В силу погодных условий провести его удалось в мини-версии — около 35 км по акватории Куйбышевского водохранилища. На марафонской дистанции в классе кайт-лыжи первым к финишу пришел Михаил Константинов (Москва), вслед за ним — Илья Турбаев (Сургут), и третьим завершил гонку Никита Коданев (Сп-б). Первой среди девушек и тут стала София Никогосова.

Среди сноубордистов абсолютным победителем стала Валерия Гаращенко (Санкт-Петербург). На втором — Егор Камалов (Златоуст) и на третьем — Артем Гаращенко (Екатеринбург).

Соревнования по фристайлу в этом году в этом году проходили по обновленным правилам и критериям судейства. Впервые на мировом первенстве спортсмены должны были выполнить обязательную программу по трюкам на фигурах в каждом заезде — амплитудные вылеты с кикера — Front blind mobe, slim chance, KGB — и хорошие проезды по фигурам. За каждый трюк жюри начисляли определенное количество баллов по таблице, в зависимости от сложности, добавляя баллы за амплитуду и стиль или снижая за плохое приземление.

Лучшим в фристайлером-сноубордистом судьи признали Артема Гаращенко (Екатеринбург). На второй и третьей позиции оказались Владимир Чеганов и Дмитрий Молоков. Среди фристайлеров-лыжников на первом месте Антон Черкашин, на втором — Артем Мурашев (Новосибирск), на третьем — Вадим Ерофеев (Тольятти). Среди девушек лучшей стала Дарья Полунина (Екатеринбург). В дисциплине кайт- фристайл запланирован финальный этап в конце марта в Италии. Если он состоится, там и определится чемпион мира этого года.

Параллельно с этапом Кубка мира по сноукайтингу IKA 2020 проходили старты “Жигулёвское море”, в которых соревновались любители и дети.

В детско-юношеском кайт-классе «Джикс» соревновались 17 юных чемпионов в трех возрастных категориях лидерами стали Неля Очаева (Новосибирск), Савва Кильпио (Москва) и Виолетта Семенихина (Новосибирск).

В фан-заездах приняли участие 40 любителей. По результатам четырех гонок тройки лидеров сложились следующим образом: фан-гонка лыжи: Семаков Владислав (Тольятти), Колыхалов Станислав (Тольятти) и Кошелев Владимир (Тольятти); фан-гонка сноуборд: Гайнуллин Сергей (Тольятти), Фураев Александр (Москва) и Храмов Андрей (Тольятти).

Всего в соревнованиях приняли участие 159 детей, любителей и спортсменов! И это несмотря на сложные погодные условия, которые потребовали от всех участников особой силы духа и воли к победе!

“Этап Кубка мира состоялся, — сказал рейс-директор Алексей Ражев. — Была возможность кататься каждый день соревнований. Мы выполнили запланированную программу, хотя несколько раз погода преподносила нам сюрпризы. Все участники молодцы. Ждем всех в следующем сезоне в Тольятти!”