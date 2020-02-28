"Ростелеком" расширил зону видеонаблюдения в Самаре

Владимир Басков, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":
"Безопасность жителей Самары обеспечивают свыше 300 камер наружного видеонаблюдения "Ростелекома". Они установлены на прилегающей к стадиону "Самара Арена" территории, площади Куйбышева и других популярных общественных местах".
По заказу департамента городского хозяйства и экологии оператор интегрировал установленные видеокамеры в интеллектуальную систему "Безопасный город", которая обеспечивает взаимодействие МВД, ФСБ, МЧС и Росгвардии.
Алексей Катков, директор ГБУ Самарской области "Безопасный регион":
"Видеонаблюдение помогает обеспечивать сохранность световых конструкций и скульптурных групп. Установленные камеры предупреждают правонарушения, что повышает уровень безопасности граждан".
Камеры видеонаблюдения работают круглосуточно. Защитный корпус устройства выдерживает любые температурные и погодные условия. При недостаточном освещении автоматически включается инфракрасная подсветка.