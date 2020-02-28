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Жительница Самары вошла в число победителей V Всероссийского конкурса "Спасибо интернету-2019"

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В число победителей V Всероссийского конкурса "Спасибо интернету-2019", который организовали разработчики программы "Азбука интернета" "Ростелеком" и Пенсионный фонд России, вошла жительница Самары Лариса Лисовицкая. Лариса Евгеньевна заняла третье место в номинации "Мои интернет-достижения".

"Главным своим достижением считаю блог на платформе WordPress. Там я публикую свои научные труды и популярные статьи, помогаю читателям понимать произведения русской литературы, студентам и школьникам — писать сочинения и контрольные, учителям — давать интересные уроки. И это значит, что я продолжаю участвовать в формировании русского филологического пространства, национального пространства смыслов", — написала в своей работе под названием "Волшебный помощник" Лариса Евгеньевна Лисовицкая.

В конкурсе участвуют пользователи интернета пенсионного и предпенсионного возраста, а также пенсионеры-инвалиды, прошедшие обучение на курсах компьютерной грамотности во всех регионах России. Всего было подано свыше 4,5 тысяч заявок из 79 регионов. Средний возраст участников составил 63,5 года. Самой старшей участнице — 95 лет.

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Назад. 28 февраля 2020
Жительница Самары вошла в число победителей V Всероссийского конкурса "Спасибо интернету-2019"

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