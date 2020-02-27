"В ледовой обстановке за последние сутки произошли благоприятные изменения, что позволило восстановить 26 февраля движение судов на воздушной подушке с селом Рождествено. На четверг–пятница, в зависимости от подвижек льда, планируется запустить движение ОМ-142", — уточнили в ведомстве накануне.
Переправу до Рождествено на ОМах планируют начать с 27 февраля
Теплоходы ОМ-142 могут начать перевозить пассажиров по маршруту "Самара-Рождествено" уже с 27 февраля. Об этом в Twitter сообщает областной минтранс.