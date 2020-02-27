Переправу до Рождествено на ОМах планируют начать с 27 февраля

27.02.2020 14:12 Читали 7

Теплоходы ОМ-142 могут начать перевозить пассажиров по маршруту "Самара-Рождествено" уже с 27 февраля. Об этом в Twitter сообщает областной минтранс.