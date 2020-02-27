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Переправу до Рождествено на ОМах планируют начать с 27 февраля

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Теплоходы ОМ-142 могут начать перевозить пассажиров по маршруту "Самара-Рождествено" уже с 27 февраля. Об этом в Twitter сообщает областной минтранс.

"В ледовой обстановке за последние сутки произошли благоприятные изменения, что позволило восстановить 26 февраля движение судов на воздушной подушке с селом Рождествено. На четверг–пятница, в зависимости от подвижек льда, планируется запустить движение ОМ-142", — уточнили в ведомстве накануне.

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Назад. 27 февраля 2020
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Переправу до Рождествено на ОМах планируют начать с 27 февраля
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