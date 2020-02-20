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Мать убитой трехмесячной девочки обвиняют в укрывательстве преступления

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В Октябрьске арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве трехмесячной дочери. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, тело ребенка нашли 15 февраля в пакете на улице. В связи с этим возбудили уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего").

Позже по подозрению в убийстве задержали 34-летнего отца младенца. По версии следствия, в ночь с 7 на 8 февраля он укачивал дочь, уронил ее, а потом, чтобы она перестала плакать, ударил по голове утюгом. Предположительно, 30-летняя мать девочки предложила спрятать тело, чтобы скрыть следы преступления. После этого мужчина положил труп ребенка в пакет и вынес на улицу.

19 февраля отца девочки заключили под стражу, а в отношении матери возбудили уголовное дело по ст. 316 УК РФ ("Укрывательство преступления").

Кроме того, во время расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц профильных служб, которые должны были контролировать семью. Известно, что мать погибшей имеет еще троих детей, в отношении которых лишена родительских прав, а отец ребенка злоупотребляет спиртным.

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Новости

Назад. 20 февраля 2020
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