Карантин в Самарской области продлен до 15 февраля

10.02.2020 08:44 Читали 8

В связи с отмечающимся на территории Самарской области сезонным ростом простудных заболеваний и в целях усиления мероприятий по их предупреждению министерством образования и науки Самарской области по рекомендации министерства здравоохранения Самарской области принято решение о продлении ограничительных мероприятий во всех общеобразовательных организациях до 15 февраля (включительно).