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Под Сызранью перевернулся грузовик, перевозивший 11 лошадей

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В понедельник, 3 февраля, под Сызранью в 4:00 по вине 36-летнего водителя Volvo, перевозившего в полуприцепе 11 лошадей, перевернулся в кювет грузовик, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии стражей порядка, на 22 км трассы он не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, съехал в левый кювет, где грузовик опрокинулся на бок.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть сызранской полиции в 9:00. Стражи порядка сразу выехали на место происшествия и направили туда экстренные службы. Водитель грузовика, которому медицинская помощь не требовалась, сообщил прибывшим полицейским, что в полуприцепе находится 11 лошадей. Для осмотра животных были вызваны работники ветеринарной службы.

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Новости

Назад. 04 февраля 2020
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