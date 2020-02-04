Под Сызранью перевернулся грузовик, перевозивший 11 лошадей

04.02.2020 14:47 Читали 10

В понедельник, 3 февраля, под Сызранью в 4:00 по вине 36-летнего водителя Volvo, перевозившего в полуприцепе 11 лошадей, перевернулся в кювет грузовик, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии стражей порядка, на 22 км трассы он не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, съехал в левый кювет, где грузовик опрокинулся на бок.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть сызранской полиции в 9:00. Стражи порядка сразу выехали на место происшествия и направили туда экстренные службы. Водитель грузовика, которому медицинская помощь не требовалась, сообщил прибывшим полицейским, что в полуприцепе находится 11 лошадей. Для осмотра животных были вызваны работники ветеринарной службы.