16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

"Крылья Советов" подписали полузащитника Дениса Поповича

Читали 7

В воскресенье, 2 февраля, "Крылья Советов" заключили контракт со словенским полузащитником Денисом Поповичем.

Соглашение "Крыльев" с Поповичем рассчитано на 2,5 года. За самарскую команду Денис будет выступать под номером 11.

"Денис Попович привлек наше внимание, когда был игроком "Оренбурга". Это футболист, выполняющий большой объем работы на поле. Поповича хотели видеть в своем составе несколько клубов, но нам удалось договориться с Денисом и мы рады, что он стал игроком "Крыльев Советов". Попович хорошо знает российский Чемпионат, это тоже очень важно", – отметил генеральный директор ПФК "Крылья Советов" Виталий Шашков.

Версия для печати

Новости

Назад. 04 февраля 2020
Самарцу проломили череп за безбилетный проезд в трамвае
Под Сызранью перевернулся грузовик, перевозивший 11 лошадей
"Ростелеком" и Redmadrobot представляют мобильное приложение, которое поможет в работе
"Крылья Советов" подписали полузащитника Дениса Поповича

В России и мире

Мюнхен — ворота в Баварию

Сезон отпусков открыт, однако многие самарцы еще не определились, куда отправиться отдыхать. Этим летом Германия обещает стать одним из популярнейших направлений у россиян, в частности — Мюнхен. Штаб-квартира BMW, готические замки и дворцы эпохи барокко, крупнейший в Европе блошиный рынок и, конечно, Октоберфест: туристам здесь есть на что посмотреть.

Леонид Каневский: «Неужели мне 75? Даже не верится...»

Леонида Каневского в советское время вся страна называла не иначе как «майор Томин». За роль в знаменитом телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» Каневский даже получил награду «За содействие МВД России», хотя актер начал кинокарьеру, играя конрабандиста, и эта роль принесла актеру первую славу.

Культура и стиль

Состоялась премьера балета «Корсар»

В завершение сезона Самарский театр оперы и балета представил еще одну премьеру - балет Адана «Корсар». Спектакль поставлен балетмейстером, худруком Санкт-Петербургского международного балетного фестиваля «Dance open» Василием Медведевым.

Люди

Самарцу проломили череп за безбилетный проезд в трамвае

Самарское ТТУ могут обязать возместить ущерб пожилому мужчине, оказавшемуся в больнице с проломленным черепом после того, как водитель трамвая вытолкнул его из вагона за безбилетный проезд, сообщает "Самарское обозрение".

Кошелек

Сергей Хестанов: "На ближайшие годы взгляд на российскую экономику оптимистичен"

Самару посетил известный российский экономист и советник по макроэкономике гендиректора компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов. "Волга Ньюс" удалось встретиться с экспертом и узнать авторитетное мнение о том, как на нашу жизнь повлияют американские санкции и дедолларизация экономики, каким будет курс рубля и как стать частным инвестором.

Здоровье

Вкусные рецепты для Масленицы

Начинается Масленица, а значит, и весна на подходе! От главной традиции праздника — блинов — не уклоняются ни самые модные рестораны Самары, ни мастера высокой кухни. Портал Волга Ньюс попросил нескольких из них поделиться оригинальными интерпретациями и нюансами приготовления этого старинного блюда.

Частная инициатива как фактор успеха всего региона

Одной из первых самарских компаний, которые начали развивать направление IT-медицины, стала IT Universe. Сегодня она в тесном сотрудничестве с Самарским государственным медицинским университетом ведет работу по двум проектам – симулятору аппарата ультразвукового исследования и нейрокомпьютерному интерфейсу.

Мой дом

Почти 100 единиц техники задействовано в очистке федеральных дорог в Самарской области

Подрядные организации ФКУ «Поволжуправтодор» переведены в режим повышенной готовности для обеспечения бесперебойного проезда по федеральным трассам в условиях снегопада в регионе. К уборке снега и противогололедной обработке дорог привлечено 98 единиц дорожной техники.

Он и она