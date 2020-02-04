"Крылья Советов" подписали полузащитника Дениса Поповича

04.02.2020 08:45 Читали 7

В воскресенье, 2 февраля, "Крылья Советов" заключили контракт со словенским полузащитником Денисом Поповичем.

Соглашение "Крыльев" с Поповичем рассчитано на 2,5 года. За самарскую команду Денис будет выступать под номером 11.

"Денис Попович привлек наше внимание, когда был игроком "Оренбурга". Это футболист, выполняющий большой объем работы на поле. Поповича хотели видеть в своем составе несколько клубов, но нам удалось договориться с Денисом и мы рады, что он стал игроком "Крыльев Советов". Попович хорошо знает российский Чемпионат, это тоже очень важно", – отметил генеральный директор ПФК "Крылья Советов" Виталий Шашков.