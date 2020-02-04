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"Ростелеком" и Redmadrobot представляют мобильное приложение, которое поможет в работе

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"Ростелеком" в сотрудничестве с Redmadrobot разработал корпоративное мобильное приложение RT Life, которое делает смартфон удобным помощником сотрудника. В ближайшее время "Ростелеком" и Redmadrobot планируют предложить внешним клиентам разработку корпоративных мобильных приложений на базе решений для RT Life. Это позволит компаниям ускорить бизнес-процессы, уменьшить риски информационной безопасности и получить инструмент прямой связи с сотрудниками.

С RT Life сотрудники "Ростелекома" могут быстро и просто решать рабочие вопросы и не только. Например, можно на ходу найти контакты нужного коллеги, обсудить задачу во встроенном чате и в нем же безопасно переслать документы, оформить из чат-бота отпуск, заказать комнату для переговоров, узнать о корпоративных новостях и скидках для сотрудников. Через приложение можно получить дистанционный доступ к системе электронного документооборота, корпоративной электронной почте, связаться с техподдержкой. Специальный раздел "Новичкам" поможет новым сотрудникам освоиться в компании, решить организационные вопросы и получить доступ в корпоративные ИТ-системы. В личном кабинете пользователя есть QR-визитка, которая содержит всю необходимую контактную информацию и при сканировании предлагает автоматически сохранить ее в "Контактах".

"Исходные данные: 120 тыс. сотрудников, 11 часовых поясов, большое количество офисов, много командировок и передвижений между офисами в крупных городах. Решать максимум рабочих вопросов на ходу помогает приложение RT Life. Мы решили множество технических и организационных вопросов, обеспечили безопасное взаимодействие сотрудника, когда он находится вне рабочего места, с корпоративными ИТ-системами. А главное — найденные решения не требуют ИТ-революции, они экономичные и быстро реализуемые. Теперь мы готовы предлагать нашим заказчикам современное и удобное корпоративное мобильное приложение, которое помогает повышать эффективность бизнеса и правильно использовать время сотрудников", — отметил директор департамента по контролю и управлению качеством ИТ-услуг "Ростелекома" Арсен Благов.

Дизайн и разработка приложения реализованы компанией Redmadrobot. "Всего мы спроектировали и реализовали более 70 пользовательских сценариев. И конечные пользователи оценили работу наших дизайнеров и разработчиков, — комментирует генеральный директор Redmadrobot Алексей Макин. — Обычно подобные корпоративные приложения требуют серьезного вмешательства в уже существующие ИТ-системы. RT Life же подключается к другим системам по API1, получая нужные данные, но не меняя их".

Приложение доступно для скачивания в AppStore и GooglePlay (доступ в приложение есть только у сотрудников "Ростелекома").

1 Application Programming Interface — интерфейс прикладного программирования. Описание способов и процедур, которыми одна компьютерная программа может взаимодействовать с другой программой.

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Назад. 04 февраля 2020
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