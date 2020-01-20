Полузащитник Максим Канунников из-за травмы выбыл до конца сезона

20.01.2020 11:09 Читали 26

Полузащитник Максим Канунников из-за травмы пропустит весеннюю часть сезона и будет восстанавливаться по индивидуальной программе. Об этом сообщила пресс-служба ФК "Крыльев Советов".