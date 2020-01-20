Всего на сбор в Белек отправились 25 футболистов. В рамках сбора самарцы проведут два контрольных матча - 21 января "Крылья" сыграют с юрмальским "Спартаком", 25 января - с клубом "Богемианс Прага 1905". В течение первого сбора в расположение "Крыльев" прибудут потенциальные новички.
Полузащитник Максим Канунников из-за травмы выбыл до конца сезона
Полузащитник Максим Канунников из-за травмы пропустит весеннюю часть сезона и будет восстанавливаться по индивидуальной программе. Об этом сообщила пресс-служба ФК "Крыльев Советов".