В Самаре сгорел ресторан "Золотая Пагода"

Ранее ведомство информировало, что в субботу в 17.18 загорелась кровля в ресторане "Золотая пагода" в Кировском районе Самары. По информации ГУ МЧС, погибших и пострадавших нет, люди самостоятельно покинули здание до прибытия пожарных.