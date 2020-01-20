В Самаре сгорел ресторан "Золотая Пагода"

Пожар в ресторане в Самаре локализован на площади 900 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по региону.
Ранее ведомство информировало, что в субботу в 17.18 загорелась кровля в ресторане "Золотая пагода" в Кировском районе Самары. По информации ГУ МЧС, погибших и пострадавших нет, люди самостоятельно покинули здание до прибытия пожарных.
"Локализация в 21.43 на площади 900 квадратных метров", - говорится в сообщении. В спасательном ведомстве уточнили, что обрушения в здании не произошло. Причина пожара будет установлена после полной ликвидации возгорания и разбора конструкций.