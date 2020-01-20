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В Самаре сгорел ресторан "Золотая Пагода"

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Пожар в ресторане в Самаре локализован на площади 900 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по региону.

Ранее ведомство информировало, что в субботу в 17.18 загорелась кровля в ресторане "Золотая пагода" в Кировском районе Самары. По информации ГУ МЧС, погибших и пострадавших нет, люди самостоятельно покинули здание до прибытия пожарных.
"Локализация в 21.43 на площади 900 квадратных метров", - говорится в сообщении. В спасательном ведомстве уточнили, что обрушения в здании не произошло. Причина пожара будет установлена после полной ликвидации возгорания и разбора конструкций.
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Назад. 20 января 2020
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