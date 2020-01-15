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"Крылья" отправились на первый зарубежный сбор

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После двухдневного медосмотра наша команда сегодня рейсовым самолетом отправилась в турецкий Белек, где пройдет первый зарубежный сбор. Тренерский штаб Миодрага Божовича определил 25 футболистов, которые начнут подготовку к весенней части сезона.

Вратари: Сергей Рыжиков, Богдан Овсянников; защитники: Тарас Бурлак, Александр Анюков, Владимир Полуяхтов, Никита Чернов, Дмитрий Комбаров, Максим Карпов, Виталий Лысцов, Никита Чичерин; полузащитники: Антон Зиньковский, Александр Гацкан, Паул Антон, Срджан Мияйлович, Дмитрий Кабутов, Артем Тимофеев, Раду Гынсарь, Антон Терехов, Геннадий Киселев, Денис Якуба, Владислав Тюрин; нападающие: Деян Радонич, Егор Голенков, Дмитрий Молчанов.

Кроме того, на просмотр в составе нашей команды отправился полузащитник "Зенита-2" 23-летний Сергей Иванов. Голкипер Евгений Конюхов будет готовиться к возобновлению сезона в составе молодёжной команды "Крыльев Советов", с которой примет участие в Кубке ФНЛ. Полузащитник Данила Смирнов отправился на первый сбор в составе "Торпедо". Предполагается, что весеннюю часть сезона Данила проведет в московском клубе на правах аренды. Полузащитник Максим Канунников из-за травмы пропустит весеннюю часть сезона и будет восстанавливаться по индивидуальной программе.

В рамках сбора самарцы проведут два контрольных матча – 21 января "Крылья" сыграют с юрмальским "Спартаком", 25 января – с клубом "Богемианс Прага 1905". В течение первого сбора в расположение "Крыльев" прибудут потенциальные новички.

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Назад. 15 января 2020
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