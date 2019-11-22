В гараже у самарца обнаружено более пяти килограммов марихуаны

22.11.2019 15:41 Читали 7

Полицейские Самары в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Во время обследования гаража, расположенного в п. Управленческий Красноглинского района и принадлежащего местному 33-летнему жителю, полицейские обнаружили и изъяли вещество зеленого цвета растительного происхождения.

По результатам экспертизы выяснилось, что веществом является наркотическое средство марихуана в высушенном состоянии общим весом 5,235 г, что считается крупным размером.

Как пояснил задержанный - ранее судимый, безработный самарец, - наркотическое средство он приобрел и хранил в помещении гаража для личного употребления, без цели сбыта.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2. ст. 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества").