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Редактор журнала Maxim встретился с представителями самарских СМИ

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В среду, 20 ноября, в Самаре прошла встреча с главным редактором русскоязычной версии журнала Maxim Александром Маленковым, посвященная проблематике медиа.

Журналист и писатель обсудил с собравшимися, среди которых были в основном журналисты и пиарщики, трансформации на рынке СМИ и поделился "опытом выживания".

Начал он с метафоры, сравнив переход от печатных СМИ к электронным с вытеснением конных повозок автомобилями - плохо для извозчиков, но хорошо для прогресса в целом.

По его словам, перевод редакции журнала в новую парадигму в Maxim был болезненным и произошел не с первого раза, приходилось набирать и распускать команды конкретно под сайт. В итоге ценности и стилистику издания удалось диджитализировать, переставив "бумажных" редакторов на позиции интернет-редакторов. При этом пришлось снизить число лонгридов - большее количество "быстрых" публикаций с точки зрения привлечения трафика, а также расстановки рекламных банеров оказались эффективнее.

Среди трендов, которые важно учитывать медиа, он отметил заточенность соцсетей на удержание пользователей, что снижает трафик с этих платформ для производителей контента, а также все возрастающую востребованность видеоформата.

"YouTube - это антителевидение. Те, кто не смотрит телевидение, смотрят YouTube. Именно все, что не как на ТВ, хорошо в YouTube", - считает Маленков. При этом, по его наблюдениям, людей все меньше интересуют медийные бренды, а восприятие идет через персоны.

Говоря о рекламных доходах СМИ, спикер предрек вымирание профессии медийных рекламщиков, объявив, что будущее - за таргетинговой рекламой, делающей посредников ненужными.

Речь заходила о главном, по его словам, враге журналиста - читательской лени, о побеждающем качество количестве, о конкуренции медиа за внимание со всем остальным содержимым "маленькой черной коробочки" и т.д.

Впрочем, закончилось мероприятие, организованное компанией Philip Morris International (Маленков выступает амбассадором бренда IQOS), на оптимистической ноте: всем желающим (а желали все присутствующие) он подарил свою книгу "Сам по себе мальчик", выросшую из редакторских колонок.

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Назад. 22 ноября 2019
Редактор журнала Maxim встретился с представителями самарских СМИ

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