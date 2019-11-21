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ПСБ банк начал выдавать электронные банковские гарантии до 1 млн рублей без отчетности

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ПСБ упростил получение электронных банковских гарантий до 1 млн рублей для новых клиентов малого и среднего бизнеса. Предприниматели смогут оформить гарантию онлайн без предоставления какой-либо отчетности.

Ранее для выдачи гарантии клиент должен был предоставить подписанные копии текущей и годовой бухгалтерской отчетности. Теперь представителям малого и среднего бизнеса достаточно заполнить анкету на сайте, приложить скан паспорта, заверить документы электронной подписью, и уже через несколько часов им поступит предложение от банка.

"Банковские гарантии необходимы малому и среднему бизнесу при работе с государственными заказчиками для обеспечения собственных обязательств. Упрощенная процедура получения электронной банковской гарантии значительно облегчит жизнь предпринимателям, особенно находящимся на упрощенной системе налогообложения. Упрощенный пакет документов сэкономит время и деньги наших клиентов на формирование промежуточных отчетностей для банка", — отмечает Алена Сокова, директор департамента электронных банковских гарантий малого и среднего бизнеса ПСБ банка.

Оформить электронную банковскую гарантию без отчетности можно по ссылке.

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Новости

Назад. 21 ноября 2019
ПСБ банк начал выдавать электронные банковские гарантии до 1 млн рублей без отчетности

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