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Журналисты и блогеры в девятый раз отправятся "Вместе в цифровое будущее"

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Начался прием заявок на конкурс для региональных журналистов и блогеров "Вместе в цифровое будущее", который "Ростелеком" проводит девятый раз. Партнером соревнования вновь стала дочерняя компания корпорации NEC — АО "НЭК Нева Коммуникационные Системы".

В конкурсе участвуют журналисты, которые рассказывают о новых технологиях, инновационных разработках в ИТ-сфере и телекоммуникациях.

"Мы рады, что конкурс привлекателен не только для российских журналистов и блогеров, но и для партнеров. В этом году участие в проекте вновь подтвердила компания NEC. Инициативу "Ростелекома" поддержало также информационное агентство ТАСС. Благодаря сотрудничеству с лидерами ИТ- и медиаиндустрии конкурс выходит на девятый виток своего развития. Из нововведений — несколько спецноминаций и обновленный сайт конкурса, который стал информативнее и удобнее как для участников, так и для членов жюри", — отметила директор по внешним коммуникациям ПАО "Ростелеком" Кира Кирюхина.

На конкурс принимаются материалы, опубликованные или вышедшие в эфир в СМИ и социальных сетях с 1 апреля 2019 года по 31 марта 2020 года включительно, в номинациях:

  • печатная пресса;
  • радио и телевидение;
  • интернет-СМИ и информационные агентства;
  • социальные медиа.

Участники могут подать заявки в три специальные номинации. Компания NEC оценит работы по направлению 5G, "Ростелеком" поддержит материалы по теме "Кибербезопасность". Еще одну номинацию — "Цифровая экономика" — в этом году учредило информационное агентство ТАСС.

"Мы очень рады снова поддержать "Ростелеком" в этом творческом проекте. Впервые мы стали партнером конкурса в 2017 году и решили возобновить сотрудничество в этом же направлении после интереснейшего прошлого опыта. Тогда нам удалось заинтересовать сообщество журналистов и блогеров и мотивировать их на написание не только высокопрофессиональных, но и креативных материалов в отрасли, в которой не так просто быть нестандартным. Для нас важно, чтобы телекоммуникационный рынок и рынок ИТ-отрасли в России активно и качественно развивался, а такие мероприятия, безусловно, способствуют популяризации новых технологий. Мы хотим найти и поддержать свежие умы, готовые доступно и интересно рассказывать об инновационных технологических решениях. Поэтому мы будем с интересом наблюдать за тем, как проявят себя участники в этом году. Искренне желаем всем удачи!", — сказал генеральный директор АО "НЭК Нева Коммуникационные Системы" Хироши Кавада.

Конкурс "Вместе в цифровое будущее" традиционно пройдет в два этапа: на региональном и федеральном уровнях. Победителей определят эксперты телекоммуникационного рынка, интернет-отрасли и медийного сообщества.

В жюри федерального этапа вошли:

  • Ирина Ли — руководитель направления "Цифровая экономика" ИА ТАСС;
  • Юлия Кривошапко — обозреватель "Российской газеты";
  • Ольга Левкова — PR-директор АО "НЭК Нева Коммуникационные Системы";
  • Игорь Ляпунов — вице-президент по информационной безопасности ПАО "Ростелеком";
  • Кира Кирюхина — директор по внешним коммуникациям ПАО "Ростелеком".

Итоги регионального этапа конкурса будут подведены в мае 2020 года, федерального — в июне. Победителей ждет поездка в штаб-квартиру компании NEC осенью будущего года.

Сайт конкурса: www.smi.rt.ru. Официальный хештег конкурса: #eFuture.

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Назад. 20 ноября 2019
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