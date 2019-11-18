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АвтоВАЗ взыскал с нижегородского завода «Автокомпонент» еще 11,8 млн рублей

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С нижегородского предприятия «Автокомпонент» взыскано еще 11,8 миллионов рублей. Всего же концерн «АвтоВАЗ» подал около 20 исков на сумму более 359,85 млн рублей.

«АвтоВАЗ» взыскал с нижегородского «Автокомпонента» еще 11,8 млн рублей. Решение по этому делу было принято 12 ноября 2019 года. Иск удовлетворен в полном объеме. С чем связано требование денег - не совсем понятно, возможно, с приостановкой в июле 2019 года всех сборочных линий концерна. Тогда утверждалось, что «Автокомпонент» срывал поставки необходимых комплектующих и при этом сильно завышал на них цены. Концерн с таким положением дел был категорически не согласен. Дело дошло до самого высокого уровня и нижегородское ООО раскритиковал сам губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, который обвинил компанию в шантаже. В свою очередь представители «Автокомпонента» заявили, что вели переговоры о повышении закупочных цен с АвтоВАЗом уже с октября 2018 года, но к согласию так и не пришли. Было отмечено, что текущий уровень цен не позволяет даже покрыть расходы на производство и доставку комплектующих. Дело в конечном итоге разрешилось, однако «АвтоВАЗ» оставил за собой право взыскать со своего поставщика убытки, понесенные в результате остановки линий. Чем он и воспользовался впоследствии. На данный момент «АвтоВАЗ» подал против нижегородского предприятия уже около 20 исков на сумму более 359,85 млн рублей.

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Новости

Назад. 18 ноября 2019
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