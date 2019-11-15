Две гандболистки "Лады" получили вызов в молодежную сборную России

15.11.2019 13:23 Читали 5

Спортсменки гандбольной "Лады" Валерия Кирдяшева и Елена Михайличенко получили вызов в молодежную сборную России на УТС, который пройдет в подмосковном Красноармейске с 1 по 12 декабря, сообщает пресс-служба автозаводчанок.

Однако, как уточняют представители клуба, маловероятно, что приглашением на данный сбор воспользуется Михайличенко, входящая в число 20-ти ближайших кандидатов на участие в чемпионате мира в японском Кумамото с 30 ноября по 15 декабря, куда тренерский штаб национальной сборной России возьмет 18 игроков.

Изначально в списке участниц тренировочной сессии "молодежки" в Подмосковье фигурировала еще одна тольяттинская гандболистка — Полина Масалова. Но она сейчас не принимает участия ни в играх, ни в тренировках команд своего клуба, залечивая травму плеча, которая была выявлена в мае этого года, а обострилась в августе.

В общей сложности в сборную России, составленную в настоящее время из девушек не старше 19 лет, тренерский штаб этой командой во главе с волгоградкой Любовью Сидоричевой призвал 22 игрока, которые в Красноармейске начнут готовиться к молодежному чемпионату мира в Румынии (1-13 июля 2020 года).