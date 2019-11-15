В Самаре перекрыли улицу Мориса Тореза из-за коммунальной аварии

15.11.2019 12:21 Читали 7

С 10:00 пятницы, 15 ноября, автобусы № 75 и 89 курсируют в областной столице по измененной схеме. В направлении «из города» они едут по улице Авроры до Гагарина, затем - по Карбышева и далее по своему обычному маршруту. В направлении «в город» - по Карбышева, Гагарина, Авроры и по привычному маршруту.