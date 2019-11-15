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В Самаре перекрыли улицу Мориса Тореза из-за коммунальной аварии

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С 10:00 пятницы, 15 ноября, автобусы № 75 и 89 курсируют в областной столице по измененной схеме. В направлении «из города» они едут по улице Авроры до Гагарина, затем - по Карбышева и далее по своему обычному маршруту. В направлении «в город» - по Карбышева, Гагарина, Авроры и по привычному маршруту.

Как сообщили в горадминистрации, на водопроводе холодного водоснабжения диаметром 900 мм около дома №108 по улице Мориса Тореза будут проводиться аварийные работы, из-за этого закрыто движение по Мориса Тореза на участке от Карбышева до улицы Энтузиастов. Ориентировочно ремонт продлится двое суток.

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Новости

Назад. 15 ноября 2019
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