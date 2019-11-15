В Самаре у Центрального автовокзала остановили незаконную стройку

15.11.2019 13:19 Читали 3

В Самаре остановили строительство многоэтажного здания у Центрального автовокзала. Об этом сообщил депутат Государственной думы от 63 региона Александр Хинштейн.

По проверенным им данным, стройка была незаконной. При этом, по сообщениям ряда источников, в здании должен был появиться "Макдоналдс".



- Пообщался с собственниками земельного участка. Нашёл соответствующие аргументы. С сегодняшнего дня стройка остановлена. Прошу жителей держать меня в курсе. Если она возобновится, сразу же напишите. Не все "соответствующие аргументы" пока реализованы, - заявил политик.



Разбирательство с объектом началось, когда жители района обеспокоились его строительством. При этом региональный Минстрой пояснял, что никаких разрешений на ведение работ выдано не было.