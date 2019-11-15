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"Ростелеком" развивает успех тарифов "Вызов"

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"Ростелеком", крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, запустил обновленную линейку тарифных планов мобильной связи "Вызов" для корпоративных пользователей. Новые тарифные планы с постоплатной системой отличаются гигабайтами мобильного интернета и набором безлимитных сервисов.

Объем интернета, включенного в тариф, увеличен сразу на 30%. Причем трафик не расходуется при общении в соцсетях или мессенджерах в зависимости от выбранного пакета. Пользователи могут не думать о лимитах при использовании "ВКонтакте", Facebook или YouTube, а Viber и WhatsApp бесплатен для всех пользователей тарифной линейки.

Для подключения сейчас доступны три тарифных плана, что упрощает выбор пользователя. Звонки на телефонные номера "Ростелекома" безлимитны, а объемы вызовов на номера других операторов дома и в поездках по России меняются в зависимости от выбранного пакета. Роуминг по стране отсутствует.

Новые предложения выгодны клиентам, которые полностью или частично оплачивают связь своим сотрудникам. Подключение возможно от одного номера. К тарифному плану "Вызов" также можно подключить членов семьи сотрудника.

"Мы наблюдаем устойчивую тенденцию — переход голосового общения в общение через интернет. Мы идем навстречу пользователям и увеличили в новой тарифной линейке "Вызов" пакет доступа в интернет как минимум до 15 Гб, — сказал директор по маркетингу бизнес-сегмента "Ростелекома" Сергей Таболин. — Кроме того, наши пользователи оценят безлимитный интернет на социальные сети, мессенджеры и целый ряд других сервисов. Такую возможность может предоставить не каждый провайдер".

Подключиться к тарифному плану "Вызов" могут как действующие абоненты мобильной связи "Ростелекома", так и клиенты других операторов. Сменить старую сим-карту на корпоративную карту "Ростелекома" с сохранением номера можно по услуге MNP (Mobile Number Portability, то есть перенос мобильных номеров), предоставляемую бесплатно.

Подробнее узнать о новых тарифных планах и познакомиться с процессом смены оператора можно на сайте www.rt.ru или по телефону 8 800 200-30-00.

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Новости

Назад. 15 ноября 2019
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