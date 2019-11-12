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Ново-Садовую и проспект Ленина свяжут новой дорогой

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Для продления Северо-Восточной магистрали закажут еще один проект. Об этом на заседании профильного комитета гордумы во вторник, 12 ноября, сообщил глава департамента градостроительства Сергей Шанов.

"У нас есть утвержденный проект планировки. Но с проектом самой дороги нас подвел недобросовестный подрядчик. Мы, конечно, ему не заплатили. Но потеряли время — 3 года", — объяснил чиновник.

По его словам, на разработку нового проекта потребуется 5,9 миллиона рублей. Эти средства необходимо предусмотреть в проекте бюджета на 2020 год.

Из-за продления Северо-Восточной магистрали в Самаре запретили строительство вдоль улицы Ново-Садовой.

Северо-Восточную магистраль хотят продлить от Ново-Садовой до Автобусного проезда. Длина нового участка дороги составит 0,56 км. Здесь планируют открыть 4 полосы для движения транспорта шириной 3,5 и 4 метра. Ремонт обойдется городскому бюджету в 7,8 миллиона рублей.

В перспективе эту дорогу соединят с улицей Луначарского, которую также еще предстоит продлить до Автобусного проезда. Реализация этого проекта обойдется примерно в 115 миллионов рублей.

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Назад. 12 ноября 2019
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