16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Wink и Amediateka представляют эксклюзив — исторический сериал "Рим" в правильном переводе Гоблина

Читали 13

Цифровая платформа впечатлений Wink и сервис Amediateka представляют новый эксклюзивный контент — масштабный исторический сериал "Рим" в правильном переводе Дмитрия Пучкова, известного по псевдониму "Гоблин". Первая серия сериала доступна с 8 ноября, далее два новых эпизода будут выходить каждую пятницу.

"Рим" — мощный драматический сериал, который с точностью передает легендарную эпоху Юлия Цезаря. Декорации, костюмы, римский быт — воссозданы до мельчайших подробностей. Сериал дает возможность полюбоваться великим древним городом и его жителями здесь и сейчас с платформой впечатлений Wink.

Действие сериала начинается в 52 году до нашей эры, когда Гай Юлий Цезарь завоевывает Галлию и после восьмилетней войны возвращается в Рим в ожидании триумфа. Но далеко не все рады его приезду. Сериал охватывает период в 22 года и затрагивает все важнейшие исторические события от покорения Галлии через Рубикон до победы Актавиана над Марком Антонием.

Интеллектуальным бонусом к сериалу подписчикам платформы Wink доступен детальный исторический разбор Гоблином каждой серии. Посмотреть "Рим" можно в сервисе Amediateka, подписку на который прямо сейчас можно подключить в Wink со скидкой 50% на год. Подписчикам сервиса доступно более 100 лучших сериалов планеты, таких как культовые "Игра Престолов", "Настоящий детектив", "Американская история ужасов" и "Молодой папа", а также четыре киносериальных канала.

"Рим" также могут смотреть подписчики пакета "Для ценителей", в который входит более 170 телеканалов на любой возраст, вкус и интересы от Amediateka Home of HBO, ABC Studios, PictureBox, ViP Play и Disney. В видеотеке представлены 5 000 фильмов и эпизодов сериалов разных жанров, популярные российские блокбастеры и новейшие зарубежные картины от ведущих студий мира. При подключении к пакету с мобильного устройства первые 7 дней подписка предоставляется бесплатно.

Напомним, что ранее "Ростелеком" и известный переводчик англоязычного кино на русский язык Дмитрий Пучков подписали договор о сотрудничестве. В настоящее время абоненты Wink могут посмотреть целую коллекцию фильмов с переводом Гоблина в специальном именном разделе. А также его авторский проект "Синий фил", посвященный разбору самых обсуждаемых фильмов, звезд и сериалов.

Wink — это цифровая платформа впечатлений, которая объединяет все преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра. При оформлении подписки контент становится доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильного приложения для Android и iOS), ноутбука и компьютера (с помощью видеопортала wink.rt.ru).

Для большей части телеканалов и всего видеоконтента доступно управление просмотром: пауза, перемотка, просмотр с начала. Можно скачать фильм или сериал в приложении, чтобы смотреть его в офлайн-режиме, например, по дороге на работу. Можно начать смотреть фильм на домашнем телевизоре, а продолжить на смартфоне — с сохранением позиции просмотра.

Версия для печати

Новости

Назад. 11 ноября 2019
Wink и Amediateka представляют эксклюзив — исторический сериал "Рим" в правильном переводе Гоблина

В России и мире

Мюнхен — ворота в Баварию

Сезон отпусков открыт, однако многие самарцы еще не определились, куда отправиться отдыхать. Этим летом Германия обещает стать одним из популярнейших направлений у россиян, в частности — Мюнхен. Штаб-квартира BMW, готические замки и дворцы эпохи барокко, крупнейший в Европе блошиный рынок и, конечно, Октоберфест: туристам здесь есть на что посмотреть.

Леонид Каневский: «Неужели мне 75? Даже не верится...»

Леонида Каневского в советское время вся страна называла не иначе как «майор Томин». За роль в знаменитом телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» Каневский даже получил награду «За содействие МВД России», хотя актер начал кинокарьеру, играя конрабандиста, и эта роль принесла актеру первую славу.

Культура и стиль

Состоялась премьера балета «Корсар»

В завершение сезона Самарский театр оперы и балета представил еще одну премьеру - балет Адана «Корсар». Спектакль поставлен балетмейстером, худруком Санкт-Петербургского международного балетного фестиваля «Dance open» Василием Медведевым.

Люди

Родственники старушки из Тимофеевки, которая три месяца жила в курятнике, пообщались со СМИ

Родственники 94-летней Марии Высоцкой, чья история на минувшей неделе вызвала большой общественный резонанс после публикаций в СМИ, пообщались с samara.kp.ru и рассказали свою версию происшедшего.

На жителя Чапаевска заведено уголовное дело за покупку ордена на "Авито"

Прокуратурой города Чапаевска признано законным постановление отдела дознания О МВД России по г. Чапаевску о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 324 УК РФ (незаконное приобретение государственных наград), сообщает пресс-служба ведомства.

Кошелек

Сергей Хестанов: "На ближайшие годы взгляд на российскую экономику оптимистичен"

Самару посетил известный российский экономист и советник по макроэкономике гендиректора компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов. "Волга Ньюс" удалось встретиться с экспертом и узнать авторитетное мнение о том, как на нашу жизнь повлияют американские санкции и дедолларизация экономики, каким будет курс рубля и как стать частным инвестором.

Здоровье

Вкусные рецепты для Масленицы

Начинается Масленица, а значит, и весна на подходе! От главной традиции праздника — блинов — не уклоняются ни самые модные рестораны Самары, ни мастера высокой кухни. Портал Волга Ньюс попросил нескольких из них поделиться оригинальными интерпретациями и нюансами приготовления этого старинного блюда.

Частная инициатива как фактор успеха всего региона

Одной из первых самарских компаний, которые начали развивать направление IT-медицины, стала IT Universe. Сегодня она в тесном сотрудничестве с Самарским государственным медицинским университетом ведет работу по двум проектам – симулятору аппарата ультразвукового исследования и нейрокомпьютерному интерфейсу.

Мой дом

В канун Парада Памяти 6 и 7 ноября в Самаре ограничат движение транспорта

В связи с проведением 7 ноября Парада Памяти в Самаре будет временно ограничено движение транспорта (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД.

В Кировском районе Самары 600 домов и 73 соцобъекта переведены на резервную схему отопления из-за аварии

В понедельник, 28 октября, в 10:25 в ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение об утечке на трубопроводе теплоснабжения диаметром 900 мм по адресу ул. Береговая, 8 в Самаре.

Он и она