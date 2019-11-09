Специалисты "Ростелекома" признаны лучшими в сфере создания оптической инфраструктуры

09.11.2019 10:52 Читали 13

Сотрудники макрорегионального филиала "Волга" компании "Ростелеком" электромеханик связи Роман Щербатов из Нижнего Новгорода и кабельщик-спайщик Дмитрий Дмитриев из Оренбурга завоевали золото на VI Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech-2019 (WSHT) в Екатеринбурге, а также одержали победу на II Открытом Евразийском чемпионате, который прошел в рамках WSHT.

Представители провайдера боролись за первенство в профильной компетенции "Магистральные линии связи. Строительство и эксплуатация ВОЛП". В течение нескольких дней они монтировали волоконно-оптическую линию, проводили измерения, обнаруживали неполадки и устраняли их. В финале им предстояло найти повреждения на линии, собранной экспертами. Команда "Ростелекома" стала единственной, которая сумела пройти испытания и сделать это раньше отведенного времени.

Роман Щербатов, электромеханик связи транспортного центра технической эксплуатации телекоммуникаций Нижегородского филиала ПАО "Ростелеком":

"Свою работу я люблю за то, что она интересная, требующая и умственных и физических усилий, и миссия благородная — восстанавливать связь в любом месте и в любое время. Участие в национальном чемпионате стало серьезной проверкой мастерства. Мы с Дмитрием живем в разных городах, и готовиться к конкурсу было непросто. Но мы быстро нашли общий язык и помогали друг другу в выполнении заданий. Очень хотелось показать, что сотрудники "Ростелекома" — лучшие, и это стало сильнейшим стимулом к победе".

Иван Зима, вице-президент — директор макрорегионального филиала "Волга" ПАО "Ростелеком":

"Успех компании складывается из достижений каждого — в ежедневной работе, масштабном проекте или конкурсе профмастерства. Сразу два золота — вот это победа! О наших сотрудниках теперь узнают не только в России, но и за ее пределами. Именно такие ребята обеспечивают качество связи для наших клиентов. Уверен, что пример наших команд многих вдохновит на профессиональный рост. Достичь такого мастерства можно только каждодневным трудом и совершенствованием навыков".

В VI Национальном чемпионате приняли участие специалисты 39 крупнейших российских корпораций, холдингов и предприятий — всего 738 конкурсантов из 53 регионов Российской Федерации. В соревнованиях Евразийского зачета WSHT-2019 свои навыки продемонстрировали молодые профессионалы из России, Белоруссии, Казахстана, Армении, Китая, Монголии и Ирана. "Ростелеком" был представлен на WSHT в трех компетенциях: "Магистральные линии связи. Строительство и эксплуатация ВОЛП", "Сетевое и системное администрирование" и "Охрана труда". Во время чемпионата на площадке провайдера работала зона Try Skills, где проходили мастер-классы по сварке оптоволоконного кабеля под руководством директора центра компетенций по профессиональным стандартам "Ростелекома" Игоря Гнездилова.