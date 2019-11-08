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Стартовал VIII Всероссийский онлайн-чемпионат "Изучи интернет — управляй им"

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ПАО "Ростелеком" и Координационный центр доменов .RU\.РФ сообщают о начале VIII Всероссийского онлайн-чемпионата "Изучи интернет — управляй им". Турнирный модуль с заданиями, посвященными доменной индустрии и 25-летию национального домена .RU, доступен на сайте проекта до 28 ноября.

Для участия в чемпионате зарегистрировалось рекордное количество конкурсантов: 17,5 тысяч ребят из большинства регионов России — крупных и небольших городов, деревень и сел. В индивидуальном зачете примут участие 12,5 тысяч школьников и студентов младше 18 лет, еще 5 тысяч человек объединились в 943 команды. Участники чемпионата в течение 60 минут будут выполнить задания разного уровня сложности.

Подготовка к соревнованиям проводилась на страницах социальных сетей в официальных сообществах проекта "Изучи интернет — управляй им". Справочные материалы доступны в группах в Facebook и "ВКонтакте" по хештегу #интернетчемпионат_2019_подготовка.

Итоги чемпионата будут подведены 5 декабря 2019 года. Лидеры индивидуального и командного зачета получат дипломы и ценные призы:

1 место: cмарт-часы MyKronoz ZeRound 2 HR Elite;
2 место: смартфон Samsung Galaxy A10;
3 место: 3D-ручка XEON Funtastique RP800A.

Участники, которые займут места в первой десятке, получат поощрительные призы. Каждый участник получит именной онлайн-сертификат.

Всероссийский онлайн-чемпионат для школьников является частью социально-просветительского проекта "Изучи интернет — управляй им!", главная цель которого — повышение уровня цифровой грамотности начинающих пользователей интернета. Проект в 2012 году запустили "Ростелеком" и Координационный центр национальных доменов .RU/.РФ. Чемпионат проводят "Ростелеком" и Координационный центр доменов .RU/.РФ при поддержке "Лаборатории Касперского" и компании REG.RU.

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Назад. 08 ноября 2019
Стартовал VIII Всероссийский онлайн-чемпионат "Изучи интернет — управляй им"
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