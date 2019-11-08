ПСБ и "Мир" предлагают клиентам онлайн-игру "Карта Мира"

08.11.2019 11:30

Держатели карт "Мир" банка ПСБ могут выигрывать ценные призы в онлайн-игре "Карта Мира", которую запустила платежная система. "Карта Мира" начинается с мини-игры, в которой могут участвовать все посетители сайта game.privetmir.ru. После ее прохождения для держателей карт "Мир" открываются следующие уровни — несколько локаций партнеров и Суперигра.

На протяжении всей игры участники будут получать виртуальные монеты за прохождение заданий и онлайн-квестов в игре, а также за покупки по карте "Мир" — по одной монете за каждую покупку свыше 50 рублей. Держателей карт "Мир" ждут ценные призы от известных брендов: Юлмарт, ivi.ru, kari, OneTwoTrip, Sunlight. А в Суперигре участники получат возможность выиграть билеты на матч сборной России по футболу, денежные вознаграждения и другие призы.

"Наша стратегическая задача как платежной системы — сделать карту "Мир" частью повседневной жизни людей. Для этого мы не только регулярно разрабатываем новые выгодные предложения и преимущества по "Миру", но и экспериментируем с форматами коммуникации с пользователями. Игровой формат давно уже доказывает свою успешность в разных сферах, и мы решили предложить держателям карт "Мир" не только получать выгоду, но и увлекательно провести время", — отметил коммерческий директор платежной системы "Мир" Максим Лазырин.

"Мы рады предоставить нашим клиентам возможность воспользоваться всеми преимуществами карт ПСБ платежной системы "Мир", — отметил директор департамента клиентских взаимоотношений ПСБ Даниил Ткач. — Игра "Карта Мира" дополнит программу лояльности для карт ПСБ, по которой можно получать до 10% кэшбэка или до 5% на остаток средств на счете".

С подробностями про новый проект и списком участвующих банков можно ознакомиться по ссылке.