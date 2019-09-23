Образовательная программа по кибербезопасности в Сириусе завершилась уникальным соревнованием

23.09.2019 12:33 Читали 10

Программа по кибербезопасности, которую провел Образовательный центр "Сириус" при поддержке "Ростелекома" и его дочерней компании "Ростелеком-Солар", завершилась киберучениями, прошедшими в необычном формате. В них приняли участие 40 студентов 1–4 курсов, победивших во всероссийском соревновании по информационной безопасности "Кибервызов: Новый уровень".

Курс ориентирован на получение студентами углубленных знаний в области защиты и расследования кибератак, в том числе в сегменте автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП). Технологические решения, предоставленные партнерами "Ростелеком-Солар" — компаниями "ИнСАТ", Entensys и Positive Technologies — позволили максимально приблизить лабораторную базу к инфраструктуре реального промышленного предприятия.

Лекции и практические занятия со студентами провели преподаватели в сфере информационной безопасности и ведущие эксперты "Ростелеком-Солар", национального провайдера технологий и сервисов кибербезопасности. Отдельные модули были посвящены вопросам профессиональной этики, информационной безопасности как бизнес-функции, а также компетенциям, необходимым для успешной карьеры в этой профессиональной сфере.

"При разработке теоретических и практических занятий мы фокусировались на двух задачах: дать талантливым ребятам системные и практические знания по выявлению и отражению кибератак, а также, что не менее важно, объяснить им важность этических аспектов в информационной безопасности", — рассказал Игорь Ляпунов, вице-президент ПАО "Ростелеком" по информационной безопасности.

Заключительным этапом программы стали киберучения, в ходе которых студенты должны были за отведенное время включить иллюминацию на аттракционе "Колесо Времени" в первом тематическом парке страны — Сочи Парке. "Колесо Времени" — один из самых высоких аттракционов в России, его высота составляет 57 метров. В иллюминации "Колеса" задействовано 10 000 диодных модулей подсветки.

Для киберучений эксперты "Лаборатории кибербезопасности АСУ ТП" компании "Ростелеком-Солар" и специалисты Сочи Парка создали отдельную инфраструктуру, имитирующую сеть управления автоматикой аттракциона. При этом доступ участников к реальной инфраструктуре был ограничен исключительно возможностью взаимодействия с системой иллюминации. По легенде "злоумышленник" проник в нее и отключил подсветку "Колеса Времени". Студентам необходимо было восстановить работоспособность иллюминации, а затем расследовать этот инцидент с точки зрения информационной безопасности. Победившая команда под названием "Speedrun Кибервызова" справилась с задачей за 3 часа 27 минут.

"Для прохождения испытания участникам потребовался широкий спектр знаний сетевых технологий, информационной безопасности и решений в области автоматизированных систем управления технологическими процессами. Задание финала нельзя назвать простым, и Сочи Парк организовал площадку для испытаний, безусловно поддерживая образовательные проекты и предоставляя талантливым ребятам возможность проявить себя. Максимальная открытость технологического процесса на испытании "Кибервызов: Новый уровень" обусловлена еще и тем, что мы гордимся инновациями Сочи Парка и заинтересованы принять участие в воспитании квалифицированных специалистов, привлечь интерес к нашей компании, как к потенциальному работодателю в области АСУ ТП и ИТ-технологий. Мы готовы реализовывать совместные проекты и в дальнейшем", — отмечает Константин Кареев, начальник управления информационных технологий и программного обеспечения АО "Сочи-Парк".