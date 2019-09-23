Археологи нашли артефакты у Фрунзенского моста в Самаре

Нашли археологи монеты XVII – начала XX вв., нательные кресты, глиняные курительные трубки, фрагменты гончарной и лепной керамики, стеклянной тары и фарфоровых изделий, металлические и деревянные орудия труда и быта, украшения и многое другое.
"Всего было выявили 430 индивидуальных находок, 5 тысяч единиц массового материала, 20 тысяч фрагментов костей животных, - рассказали археологи. - Также нашли три погребения, совершенные не позднее середины XVIII века. При необходимости археологические артефакты подвергались первичной реставрации".
Сейчас раскопки завершили, участки освободили для строительства.