Археологи нашли артефакты у Фрунзенского моста в Самаре

23.09.2019 11:31 Читали 5

В Самаре провели раскопки сотрудники московского ООО "НИПИИ ЭТ "ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ". "Археологические исследования проводились в связи с запланированными работами на объекте "Строительство мостового перехода "Фрунзенский" через реку Самара, - рассказали в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области. - Полностью было исследовали два участка площадью около 2200 квадратных метров"

Нашли археологи монеты XVII – начала XX вв., нательные кресты, глиняные курительные трубки, фрагменты гончарной и лепной керамики, стеклянной тары и фарфоровых изделий, металлические и деревянные орудия труда и быта, украшения и многое другое.

"Всего было выявили 430 индивидуальных находок, 5 тысяч единиц массового материала, 20 тысяч фрагментов костей животных, - рассказали археологи. - Также нашли три погребения, совершенные не позднее середины XVIII века. При необходимости археологические артефакты подвергались первичной реставрации".

Сейчас раскопки завершили, участки освободили для строительства.