На портале госуслуг доступны новые цифровые сервисы для избирателей

31.08.2019 11:29 Читали 6

Пользователям портала и мобильного приложения "Госуслуги" доступен раздел "Мои выборы" в личном кабинете, реализованный в преддверии Единого дня голосования 8 сентября 2019 года. В этот день пройдут выборы глав 16 субъектов РФ, в 42 регионах изберут депутатов законодательных органов власти и в четырех одномандатных округах проведут дополнительные выборы депутатов Государственной Думы.

Избиратели в электронном виде могут получить информацию о сроках проведения избирательных кампаний, кандидатах, избирательных комиссиях и своем избирательном участке, а также подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения с помощью сервиса "Мобильный избиратель" до 4 сентября 2019 года.

Для избирателей из регионов, зарегистрированных на портале Госуслуг, впервые реализована возможность выбрать цифровой избирательный участок для голосования в Москве1.

Еще одним новшеством стала возможность подать заявление о голосовании на дому в электронном виде. Сервис доступен на Портале до 4 сентября 2019 года. Воспользоваться им могут граждане, которые по уважительным причинам не имеют возможности самостоятельно прибыть на место для голосования (состояние здоровья, инвалидность или иные причины, предусмотренные п. 1 ст. 66 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ).

Предоставление цифровых сервисов для избирателей реализует системный интегратор "РТ Лабс" (дочерняя компания "Ростелекома") по заказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.