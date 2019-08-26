Гол Соболева не помог "Крыльям" набрать очки в матче со "Спартаком"

Самарцы открыли счет на 42-й минуте. Максим Канунников сделал прострел в штрафную прямо на Александра Соболева, который в падении отправил мяч в сетку – 1:0.
"Спартак" отыгрался в начале второго тайма. На 54-й минуте после прострела от Тиля мяч от игрока "Крыльев" попал к Ларссону, который с нескольких метров расстрелял ворота Рыжикова.
На первой добавленной к основному времени минуте гости вырвали победу. Из-за пределов штрафной точный удар нанес Тиль – 1:2.
В итоге 1:2, "Крылья" терпят обидное поражение от "Спартака". Следующий матч наша команда проведет 30 августа. На "Самара Арене" подопечные Миодрага Божовича сыграют со столичным "Динамо". Начало встречи – в 21:00.