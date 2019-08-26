Гол Соболева не помог "Крыльям" набрать очки в матче со "Спартаком"

26.08.2019 11:10 Читали 4

В матче седьмого тура Российской Премьер-лиги "Крылья Советов" на "Самара Арене", которая собрала 32286 зрителей, уступили столичному "Спартаку" – 1:2.

Самарцы открыли счет на 42-й минуте. Максим Канунников сделал прострел в штрафную прямо на Александра Соболева, который в падении отправил мяч в сетку – 1:0.

"Спартак" отыгрался в начале второго тайма. На 54-й минуте после прострела от Тиля мяч от игрока "Крыльев" попал к Ларссону, который с нескольких метров расстрелял ворота Рыжикова.

На первой добавленной к основному времени минуте гости вырвали победу. Из-за пределов штрафной точный удар нанес Тиль – 1:2.

В итоге 1:2, "Крылья" терпят обидное поражение от "Спартака". Следующий матч наша команда проведет 30 августа. На "Самара Арене" подопечные Миодрага Божовича сыграют со столичным "Динамо". Начало встречи – в 21:00.