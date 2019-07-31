Исследование: бывшие собственники бизнеса готовы вписаться в топ-менеджмент крупных компаний

31.07.2019 11:43 Читали 12

Нужны ли работодателям бывшие собственники бизнеса? Попробуем разобраться на примерах бывших предпринимателей.

Дмитрий Салатов ушел из бизнеса и устроился на работу по найму после неудачного запуска стартапа. Осенью 2012 года он вместе с приятелем открыл онлайн-биржу фрилансеров Scanradar. Проект казался перспективным, и партнеры даже привлекли $300 000 инвестиций. Через 1,5 года деньги закончились — выручка была мизерной, приходилось содержать 12 сотрудников и много тратить на рекламу и привлечение репетиторов, курьеров и сантехников. Найти новых инвесторов не получилось, и в конце 2013 года предприниматели закрыли стартап.

Знакомые предложили Салатову работу руководителя отдела маркетинга в интернет-магазине. Тот согласился. Он стал получать зарплату в 200 000 руб. в месяц — в 4 раза больше, чем в собственном стартапе. 32-летний Салатов больше не хочет открывать собственный бизнес.

Бросить бизнес и вернуться на работу в офис согласны 21% предпринимателей при условии, что не потеряют в заработке, показал опрос 529 собственников бизнеса в 23 регионах России, проведенный Magram Market Research. Опрос был частью индекса ожиданий малого и среднего бизнеса (RSBI), который составляет "Опора России" совместно с Magram и Промсвязьбанком. Больше всего желающих вернуться к наемному труду среди предпринимателей в торговле и сфере услуг (25 и 19% соответственно), собственники производственных компаний реже задумываются о переходе на офисную работу (14%).

Заниматься бизнесом становится все менее выгодно и более рискованно — доходы предпринимателей падают, а фискальная нагрузка и давление регулирующих органов растут, считает член совета "Опоры России" Дмитрий Несветов. Владельцы магазинов и парикмахерских более мобильны, нежели производственники: закрыть торговую точку легче, чем среднее или малое производственное предприятие, считает он.

Совладелец барбершопа "Усачи" Владислав Губин тоже не против устроиться на работу по найму. За последние шесть лет рентабельность "Усачей" упала вдвое, а конкурентов стало больше на несколько порядков: было три, теперь 1000, говорит Губин. Салатов считает, что создать крупную компанию с нуля мало шансов, а нужно обеспечивать семью.

"Когда у меня был стартап, я два года работал без отпуска и выходных. Теперь у меня есть время на спорт и досуг", — рассказывает Салатов. С 2018 года он работает директором по онлайн-маркетингу Модульбанка.

В среднем рабочий день предпринимателей длится 10,5 часа, показал опрос Magram. 21% респондентов работают до 8 вечера, а 7% продолжают трудиться позже 10 вечера. Большинство предпринимателей (42%) не хотели бы такой участи для своих детей и не стали бы передавать бизнес по наследству.

"Разорение — самая частая причина, по которой предприниматели вновь выходят на рынок труда", — рассказывает Анастасия Овчаренко, руководитель департамента подбора персонала для hi-tech рынка агентства "Контакт". Но бывают и исключения. Овчаренко вспоминает, как в 2014 году менеджер по продажам крупной IT-компании уволился и создал интернет-магазин. Стартап оказался успешным и кормил семью, но основатель заскучал по крупным проектам с многомиллионными бюджетами. Он отдал магазин в управление супруги, а сам устроился менеджером по продажам в другую крупную IT-компанию. Иногда предприниматели выгодно продают стартап, но создавать новый проект уже нет сил из-за накопившейся усталости. Вот они и возвращаются к наемному труду, рассказывает Овчаренко.

Однако работодатели опасаются нанимать бывших собственников бизнеса. Предприниматель слишком свободолюбив, он не сможет подчиняться, выполнять строгие инструкции, захочет делать все по-своему, поясняет омбудсмен по защите микробизнеса и самозанятых граждан Дмитрий Потапенко. Некоторые руководители боятся брать в команду предпринимателей, мол, те слишком компетентны, амбициозны и могут подсидеть, отмечает Овчаренко. Другие работодатели, напротив, считают бывших собственников бизнеса неудачниками, которые провалили собственное дело и теперь могут нанести ущерб их компании.

По данным опроса Magram, 28% респондентов ушли в бизнес с должностей директоров и руководителей высшего звена в других компаниях. Средний возраст опрошенных — 44 года. А возвращаются на наемную работу они обычно с понижением в должности.

Основатели стартапов без опыта работы по найму могут по полгода искать работу, знает Овчаренко. В крупные компании их не возьмут — работодатели сомневаются, что такие сотрудники впишутся в корпоративную культуру, поясняет Владислав Быханов, партнер хедхантинговой компании Cornerstone. Спасает только нетворкинг, говорит Овчаренко.

Однако любую неудачу в бизнесе можно преподнести как полезный опыт, советует Овчаренко. По ее словам, главное — убедить работодателя, что опыт и знания бывшего предпринимателя помогут компании развиваться.