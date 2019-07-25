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"Балтика" и "Опора России" объединились для поддержки малого и среднего бизнеса Самарской области

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В День торговли пивоваренная компания "Балтика", часть Carlsberg Group, и Самарское региональное отделение Общероссийской организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" подписали соглашение о сотрудничестве. Его результатом станет более активное привлечение среднего и малого бизнеса к решению важных отраслевых вопросов, а также расширение взаимодействия местных поставщиков с самарским филиалом "Балтики".

Подписание соглашения прошло на мероприятии, состоявшемся 24 июля в министерстве промышленности и торговли Самарской области. Подписи под документом поставили председатель регионального отделения "Опоры России" Ирина Титова и директор самарского филиала компании Сергей Щекин.

Как отмечают стороны, главная цель соглашения — формирование благоприятных условий для поддержки и развития малого и среднего бизнеса. "Балтика", стремясь быть надежным партнером бизнес-сообщества в регионах своего присутствия, уже сейчас привлекает при закупке сырья и упаковки до 90% российских поставщиков. Эта практика будет развиваться: "Балтика" планирует распространять информацию о тендерах на закупку товаров, работ и услуг среди членов регионального отделения "Опоры России".

"Благодаря такому сотрудничеству с лидером пивоваренного рынка РФ субъекты малого и среднего предпринимательства Самарской области смогут своевременно включаться в тендерные процедуры и повышать эффективность своего бизнеса и производительность труда, внедрять новые технологии и создавать рабочие места в регионе. Мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше "малышей" становились поставщиками для крупных предприятий", — отметила председатель Самарского регионального отделения "ОПОРА РОССИИ" Ирина Титова.

В День торговли Министерство промышленности и торговли Самарской области отметило вклад самарского филиала компании в развитие региона

Кроме того, в рамках соглашения "Балтика" готова делиться с коллегами по рынку опытом внедрения современных технологий и методов контроля качества продукции, лучшими практиками в сфере охраны труда и бережливого производства. Мероприятия, проводимые в рамках соглашения, позитивно отразятся на уровне вовлеченности субъектов малого и среднего предпринимательства в решение важных отраслевых вопросов, на экономике региона в целом.

В День торговли министерство промышленности и торговли Самарской области отметило вклад самарского филиала компании в развитие региона, вручив почетную грамоту директору завода "Балтика-Самара" Сергею Щекину.

"Компания "Балтика" заслуженно имеет репутацию одного из главных налогоплательщиков и работодателей губернии. Деятельность компании интегрирована в длинную цепочку поставок, поэтому ее влияние на экономику проявляется в прямом и косвенном воздействии. Акцизные отчисления формируют почти 6% доходной части бюджета региона, и по итогам 2018 года они составили 7,1 млрд рублей. Косвенный вклад "Балтики" проявляется в создании и поддержании рабочих мест в компаниях-поставщиках, специализирующихся в области сельского хозяйства, производства упаковки и логистики, а также в индуцированной занятости в сфере услуг и в розничной торговле", — комментирует министр промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов.

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Назад. 25 июля 2019
"Балтика" и "Опора России" объединились для поддержки малого и среднего бизнеса Самарской области

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