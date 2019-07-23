16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

"Ростелеком" представил сервисы кибербезопасности самарским бизнесменам

Читали 5

"Ростелеком" провел для самарского делового сообщества семинар "Информационная безопасность бизнеса". Специалисты компании рассказали о критических инцидентах, происходящих в сети, и способах их предотвращения.

Алексей Богданов, директор по развитию бизнеса по информационной безопасности МРФ "Волга" ПАО "Ростелеком", отметил, что всё больше организаций сталкиваются с сетевыми угрозами. Кибератакам подвержены и крупные компании, и малый бизнес.

За 2018 год аналитики Solar JSOC зафиксировали свыше 765 тысяч компьютерных атак на своих клиентов, что на 89% больше, чем в 2017 году. Доля критичных инцидентов, которые могли бы привести к потере бизнеса или ущербу на сумму более одного млн руб., составила 19%. В 2018 году, по сравнению с предыдущим, почти на 95% выросло количество DDoS-атак. Во второй половине 2018 года на 20% увеличилось количество атак, направленных на получение контроля над инфраструктурой, на 37% — на кражу денежных средств.

Защититься от киберугроз коммерческим и государственным структурам помогут сервисы информационной безопасности "Ростелекома" на основе единой платформы Solar MSS. Набор услуг обеспечивает противодействие сетевым атакам, защиту каналов связи, безопасность электронной почты и веб-приложений. Подключение к сервисам занимает несколько недель и не требует крупных капитальных вложений.

"В отличие от классических сценариев, в которых требуется участие профильных специалистов на месте, сервисы Solar MSS централизованно управляются из любой удаленной точки, обеспечивают поддержку географически распределенной сети и быстро масштабируются", — поясняет Алексей Богданов.

"Ростелеком" предлагает как отдельные, так и комплексные решения под ключ. Сервисное обслуживание включает в себя аудит ИТ-инфраструктуры клиентов, проектирование подсистем информационной безопасности, проведение испытаний на совместимость оборудования, дальнейшее внедрение и поддержку оптимальных решений.

Владимир Лёвин, руководитель направления группы по продуктам информационной безопасности МРФ "Волга" ПАО "Ростелеком":

"Прежде чем подобрать средства защиты, мы тестируем их на совместимость с автоматизированными системами клиента. По результатам исследований предлагаем уже готовое решение, оптимальное для инфраструктуры заказчика".

Отдельной темой бизнес-семинара стала защита критической информационной инфраструктуры (КИИ). Владельцы объектов КИИ обязаны обеспечивать их безопасность и предоставлять сведения обо всех инцидентах в центры Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА).

Владимир Лёвин: "Ростелеком" предлагает услугу по реализации функций корпоративных и ведомственных центров ГосСОПКА с учетом требований законодательства по защите данных. Мы проводим обследование ИТ-ресурсов заказчика, определяем категории объектов критической информационной инфраструктуры и подключаем их к системе ГосСОПКА".

Технологиями "Ростелекома" уже пользуются крупные холдинги и государственные структуры федерального уровня, ряд энергетических и транспортных компаний.

Версия для печати

Новости

Назад. 23 июля 2019
"Ростелеком" представил сервисы кибербезопасности самарским бизнесменам

В России и мире

Мюнхен — ворота в Баварию

Сезон отпусков открыт, однако многие самарцы еще не определились, куда отправиться отдыхать. Этим летом Германия обещает стать одним из популярнейших направлений у россиян, в частности — Мюнхен. Штаб-квартира BMW, готические замки и дворцы эпохи барокко, крупнейший в Европе блошиный рынок и, конечно, Октоберфест: туристам здесь есть на что посмотреть.

Леонид Каневский: «Неужели мне 75? Даже не верится...»

Леонида Каневского в советское время вся страна называла не иначе как «майор Томин». За роль в знаменитом телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» Каневский даже получил награду «За содействие МВД России», хотя актер начал кинокарьеру, играя конрабандиста, и эта роль принесла актеру первую славу.

Культура и стиль

Состоялась премьера балета «Корсар»

В завершение сезона Самарский театр оперы и балета представил еще одну премьеру - балет Адана «Корсар». Спектакль поставлен балетмейстером, худруком Санкт-Петербургского международного балетного фестиваля «Dance open» Василием Медведевым.

Люди

Кошелек

Сергей Хестанов: "На ближайшие годы взгляд на российскую экономику оптимистичен"

Самару посетил известный российский экономист и советник по макроэкономике гендиректора компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов. "Волга Ньюс" удалось встретиться с экспертом и узнать авторитетное мнение о том, как на нашу жизнь повлияют американские санкции и дедолларизация экономики, каким будет курс рубля и как стать частным инвестором.

Здоровье

Вкусные рецепты для Масленицы

Начинается Масленица, а значит, и весна на подходе! От главной традиции праздника — блинов — не уклоняются ни самые модные рестораны Самары, ни мастера высокой кухни. Портал Волга Ньюс попросил нескольких из них поделиться оригинальными интерпретациями и нюансами приготовления этого старинного блюда.

Частная инициатива как фактор успеха всего региона

Одной из первых самарских компаний, которые начали развивать направление IT-медицины, стала IT Universe. Сегодня она в тесном сотрудничестве с Самарским государственным медицинским университетом ведет работу по двум проектам – симулятору аппарата ультразвукового исследования и нейрокомпьютерному интерфейсу.

Мой дом

Он и она