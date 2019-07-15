На пляже санатория Волга утонул мужчина

В 11:37 дежурная смена спасателей ПСП «КАТЭК» на задержке дыхания начали поиск утонувшего в указанном квадрате.
В 12:00 тело погибшего мужчины было обнаружено в 12 метрах от берега на глубине 2,5 метра.
Спасателям поисково-спасательного подразделения «КАТЭК» поступило сообщение от очевидцев, что на пляже санатория «Волга» на 7-ой просеке Промышленного района утонул мужчина 1976 года рождения.
В 11:37 дежурная смена спасателей ПСП «КАТЭК» на задержке дыхания начали поиск утонувшего в указанном квадрате.
В 12:00 тело погибшего мужчины было обнаружено в 12 метрах от берега на глубине 2,5 метра.