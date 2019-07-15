На пляже санатория Волга утонул мужчина

15.07.2019 13:13 Читали 12

Спасателям поисково-спасательного подразделения «КАТЭК» поступило сообщение от очевидцев, что на пляже санатория «Волга» на 7-ой просеке Промышленного района утонул мужчина 1976 года рождения.