В с. Рязодей утонула девочка 13-ти лет

15.07.2019 10:12 Читали 14

Водолазный отдяд Поисково-спасательной службы Самарской области ПСО г. Сызрань извлекли из воды тело утонувшей накануне девочки 2006 года рождения.

Несчастный случай произошёл на озере в с. Рязодей Сызранского района.

В 13:26 девочку обнаружили на глубине 5 метров в 75 метрах от берега.

Тело передали родственникам погибшей. По факту происшествия ведётся следствие.