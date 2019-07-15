В с. Рязодей утонула девочка 13-ти лет

Несчастный случай произошёл на озере в с. Рязодей Сызранского района.
В 13:26 девочку обнаружили на глубине 5 метров в 75 метрах от берега.
Тело передали родственникам погибшей. По факту происшествия ведётся следствие.
Водолазный отдяд Поисково-спасательной службы Самарской области ПСО г. Сызрань извлекли из воды тело утонувшей накануне девочки 2006 года рождения.
Несчастный случай произошёл на озере в с. Рязодей Сызранского района.
В 13:26 девочку обнаружили на глубине 5 метров в 75 метрах от берега.
Тело передали родственникам погибшей. По факту происшествия ведётся следствие.