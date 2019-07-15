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"Ростелеком" и "Ростех" будут совместно развивать цифровое здравоохранение

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ПАО "Ростелеком" и Госкорпорация Ростех создали совместное предприятие ООО "Цифровые медицинские сервисы" ("Цифромед"), которое призвано объединить лучшие компетенции компаний в сфере цифровых медицинских технологий.

Основной задачей "Цифромеда" является разработка, внедрение и эксплуатация информационных систем и их компонентов в сфере здравоохранения. Решения компании сформируют единую цифровую платформу для обеспечения деятельности медорганизаций, которая станет базой для оказания широкого спектра цифровых медицинских сервисов населению.

Совместное предприятие консолидирует экспертизу и компетенции существующих в контуре "Ростелекома" и Ростеха отдельных компаний по разработке прикладных медицинских решений и поддержке программного обеспечения для регионального и федерального сегментов Единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ). На базе "Цифромеда" будет сформирована единая техническая команда для разработки функциональных модулей создаваемой цифровой платформы. Также будут созданы направления бизнеса, связанные с инновационными цифровыми сервисами и услугами для медицинских организаций, врачей и граждан.

ООО "Цифромед" является дочерней структурой АО "РТ Лабс" (входит в "Ростелеком") и ООО "Национальный центр информатизации" (входит в Ростех). Генеральным директором ООО "Цифромед" назначен Александр Корсак.

"Консолидация усилий двух крупнейших игроков российского рынка позволит предоставлять регионам и медицинским организациям лучшие технологии и практики, минимизировать риски при реализации мероприятий по построению единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ. Задача нашей команды, с помощью цифровых технологий, сделать российскую систему здравоохранения ещё более доступной для граждан", — заявил заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Александр Назаров.

"Мы ожидаем, что объединение накопленной экспертизы "Ростелекома" и Ростеха в области разработки медицинских информационных систем позволит предложить наиболее актуальные технологические решения и создать современную цифровую платформу, которая сможет занять ключевые позиции на этом рынке", — говорит вице-президент ПАО "Ростелеком" по цифровым платформам, Генеральный директор АО "РТ Лабс" Максут Шадаев.

"Ростелеком" реализует проекты внедрения медицинских информационных систем в 25 субъектах РФ, Ростех — в 35 субъектах. "Национальный центр информатизации" занимается развитием единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Создание СП увеличит совокупную долю присутствия компаний-учредителей в регионах и позволит занять лидирующие позиции на рынке медицинских информационных систем.

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Назад. 15 июля 2019
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