Philip Morris против курения: как корпорация формирует новое отношение к никотину и табаку

15.07.2019 09:26 Читали 14

Одна из крупнейших мировых табачных компаний Philip Morris International (PMI) сменила парадигму развития, заявив, что во главе угла теперь стоит забота о здоровье потребителя. О том, как удается реализовывать эту, казалось бы, не очевидную стратегию, какие проблемы возникают и почему табачный гигант оказался на острие борьбы против курения, рассказали российским журналистам во время пресс-тура в глобальный центр исследований и разработок, расположенный в швейцарском Невшателе.

Центр разработок — The Cube — стеклянный хайтековский четырехэтажный прямоугольник, больше похожий на офис крупной IT-компании. Огромное количество света и воздуха, переговорные и лаборатории. Именно здесь команда из более чем 400 ученых и инженеров работает над разработкой и оценкой инновационными бездымных продуктов с пониженным риском. Научные исследования одного из первых таких продуктов, IQOS, четко свидетельствуют о том, что это менее вредная альтернативна при полном переходе на его использование, по сравнению с курением сигарет. В нескольких метрах от "The Cube" находится фабрика, на которой обкатываются новые технологии.

У PMI в портфеле четыре бездымных продукта в разной стадии проработки и реализации. Самая известная из них IQOS — электрическая система нагревания табака, которая продается в более чем 45 странах мира.

По данным компании, при нагревании табака до температуры не более 350 °C он не тлеет и не горит, что позволяет уменьшить выделение уровней вредных веществ на 90-95%. При этом получаемый аэрозоль состоит в основном из паров воды и глицерина, которым пропитывают табак для сохранения его влажности и собственно создания аэрозоля.

Аэрозоль содержит никотин, который, как доказали исследования еще середины ХХ века, вызывает привыкание, но не является первопричиной заболеваний, связанных с табакокурением. А вот большое количество опасных токсинов и канцерогенов выделяются при горении табака.

"В сигарете основная часть табака уходит на горение. Именно из-за отсутствия горения стики для IQOS содержат меньше табака, чем традиционные сигареты. В результате процесса нагревания образуется табачный пар, который принципиально отличается от сигаретного дыма, так как уровни токсичных веществ и канцерогенов значительно снижены по сравнению с уровнями, присутствующими в сигаретном дыме, и отсутствуют твердые частицы на основе углерода (которые, как известно, играют ключевую роль в заболеваниях связанных с курением)", — объясняет Нуно Фазенда, управляющий по научно-исследовательской деятельности PMI.

По его словам, клинические исследования, проводившиеся компанией, показали, что уровень воздействия вредных и потенциально вредных веществ на организм, у переключившихся с обычных сигарет на IQOS были гораздо ниже, чем у тех, кто продолжал курить, и сопоставимы с показателями тех, кто полностью отказался от курения.

Немаловажно, что, по результатам исследований Philip Morris International, IQOS не оказывает негативного влияния на качество воздуха в помещении.

Нуно Фазенда отмечает, что выводы ученых, работающих в PMI над оценкой системы нагревания табака, подтверждаются более 25 независимыми исследованиями, в том числе авторитетными российскими научными институтами.

В апреле этого года с результатами исследований компании согласилось и управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов США (FDA), в итоге выдавшее разрешение на реализацию IQOS на территории США. По итогам двухлетней проверки предоставленных компанией двух миллионов страниц, данных FDA пришло к выводу, что устройство вырабатывает меньше токсинов по сравнению с обычными сигаретами, и разрешение на его реализацию в США "уместно с точки зрения защиты общественного здоровья".

В России IQOS продается, но законодательно его статус не определен.

В PMI убеждены, что поскольку эти продукты существенно отличаются от традиционных сигарет как по способу потребления, так и по компонентному составу, к их государственному регулированию необходимо применять взвешенный, риск-ориентированный подход. При этом специалисты компании подчеркивают, что ориентированы на переключение текущих совершеннолетних курильщиков, которые не отказываются от своей привычки, а не на рекрутинг новых пользователей этой продукции из числа некурящих.

Однако Минздрав сейчас разрабатывает новую антитабачную концепцию, в которой планирует уравнять в части запретов и ограничений сигареты и альтернативные им продукты — электронные сигареты, вейпы и системы нагревания табака типа IQOS.

Таким образом, может сложиться парадоксальная ситуация, когда государство разрешает продавать сигареты, курение которых провоцирует многие заболевания, и ставит в равные с ними условия значительно менее вредные альтернативные продукты.

"В России порядка 35 миллионов курильщиков, и те из них, кто не отказывается от сигарет, должны иметь возможность перейти на менее вредную альтернативу курению. Мы убеждены, что кардинальных изменений и результатов в области борьбы с курением сигарет можно добиться, стимулируя курильщиков переходить на менее вредную форму потребления никотина. Сегодня необходимо принять нормативно-правовую базу, которая определила бы правила оборота, потребления и информирования курильщиков об альтернативных продуктах с пониженным риском. Регулирование должно устанавливать критерии оценки качества инновационных продуктов и, в первую очередь, уровня риска, а также технические стандарты в отношении того, как они должны разрабатываться и производиться" — говорит Анна Бушлякова, управляющий по корпоративным вопросам региона аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России.

В компании апеллируют к опыту Великобритании, где стратегия переключения на менее вредные продукты поддерживается государством, и врачи рекомендуют курильщикам, которые не могут сразу отказаться от вредной привычки, перейти на электронные сигареты.