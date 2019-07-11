"Балтика-Самара" предложила предприятиям региона делиться лучшими практиками в рамках промышленных туров

11.07.2019 15:12 Читали 5

Опыт "Балтики-Самара" в развитии промышленных туров стоит тиражировать для повышения привлекательности бизнес-туризма в регионе, отметили участники круглого стола по развитию промтуризма, который прошел в торгово-промышленной палате Тольятти.

Круглый стол собрал представителей промышленных предприятий и предпринимателей Самары и Тольятти, экспертов туриндустрии и Агентства стратегических инициатив. Встреча была организована в рамках проработки "дорожной карты" для соглашения о сотрудничестве по развитию промышленного туризма, подписанного между Агентством стратегических инициатив (АСИ) и правительством Самарской области на Петербургском международном экономическом форуме в июне.

"Промтуризм не только способствует развитию индустрии гостеприимства, но и позволяет решать задачи продвижения региональных товаров и территорий, профориентации, повышения инвестиционной привлекательности предприятий и регионов. В этой связи АСИ видит свою роль в создании тренда на развитие промтуризма и стимулов для формирования востребованного туристического продукта. Мы изучаем лучшие практики и используем методологию развития индустриальных туров, чтобы моделировать эффективные решения и тиражировать их во все заинтересованные регионы. Одним из таких примеров может стать опыт пивоваренной компании "Балтика" по развитию экспертных экскурсий и обмену лучшими практиками в сфере экологии, безопасности и охраны труда, внедрению инструментов Lean", — отметила модератор круглого стола, руководитель программы инициативы local id АСИ Ольга Шандуренко.

Круглый стол по развитию промтуризма в Тольятти собрал представителей предприятий, экспертов туротрасли и АСИ для выработки дорожной карты по развитию системы туров на производства

Пивоваренный завод "Балтика-Самара" — пионер развития промтуризма в регионе. Филиал стал принимать экскурсии с момента открытия в 2003 году. Сейчас завод ежегодно посещают около 2500 совершеннолетних гостей, в том числе в ходе традиционных экскурсионных проектов как "Открытые пивоварни" (туры, приуроченные ко Дню пивовара), "ОктоберБирФест" (туры с акцентом на фестивальную пивную культуру). Помимо обзорных туров, "Балтика-Самара" активно развивает программы обмена опытом, лучшими практиками в вопросах организации контроля качества, рассказывая о построении интегрированной системы менеджмента, выстроенной в соответствии с 5 международными стандартами ISO. Например, в этом году с основами технохимического контроля качества и органолептическим (сенсорным) анализом пива знакомились будущие пивовары —студенты самарского политеха.

Лидерство компании по развитию культуры безопасности и снижению травматизма в рамках выполнения цели "НОЛЬ несчастных случаев" стратегической программы устойчивого развития "Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего" позволяет ей выступать площадкой для проведения отраслевых совещаний и круглых столов, предполагающих знакомство с международными стандартами в сфере охраны труда, внедряемыми на заводе. К примеру, в апреле 2019 года на филиале прошел семинар-совещание регионального Гостехнадзора по эксплуатации и соблюдению современных норм охраны труда на вилочных газовых погрузчиках.

Особой популярностью пользуются экскурсии, знакомящие посетителей с внедрением инструментов Lean-менеджмента и повышением эффективности производства. Подобные туры по обмену опытом были организованы "Балтикой-Самара" для компаний "Нектар", Danone, "Куйбышевской железной дороги".

Отзывы об экскурсиях на Балтику можно найти по хештегу #visitbaltika

Отдельное направление развиваемых филиалом экспертных экскурсий связано с обменом лучшими практиками в сфере промышленной экологии и менеджмента отходов производства и упаковки. "Балтика-Самара" — обладатель звания "Эколидер Самарской области", активный участник экологических акций и ответственный природопользователь. Стремясь к целям НОЛЬ потери воды и НОЛЬ углеродного следа, филиал реализует целый комплекс мер по сокращению потребления и использованию альтернативных видов энергоресурсов, развивает сбор и утилизацию отходов упаковки, развивает и модернизирует собственные уникальные биологические очистные сооружения, посещение которых входит в маршрут экологической экскурсии по предприятию.

"Опыт "Балтики" по развитию экспертных экскурсий ценен для отрасли. Обмен лучшими практиками — востребованное направление промышленного туризма, а тренд на открытость и ответственность бизнеса позволяет этот потенциал реализовать. Промышленные туры, которые предполагают деловую повестку, способны вывести промышленный туризм на новый качественный уровень и способствовать развитию бизнес-туризма в регионе в целом", — уверен участник круглого стола, директор агентства Mice Market Сергей Рыжов.