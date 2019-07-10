Самара и Тольятти попали в топ-10 самых грязных городов России

10.07.2019 12:26 Читали 23

Агентство Zoom Market опубликовало список самых грязных городов России. Рейтинг основан не на исследованиях, статистике от региональной власти или мнении экспертов, а на социологическом опросе.

У местных жителей спрашивали, считают ли они свой город грязным и кто в этом виноват. По результатам опроса, 73% респондентов рассказали, что город грязный из-за самих жителей, и только 27% опрошенных обвинят городскую администрацию и коммунальные службы.

В топ-25 самых грязных городов России Самара заняла 10 место, а Тольятти попал на 6 строчку.

Согласно опросу, самый грязный город в России — Махачкала. Второе и третье место заняли Омск и Брянск. В десятке также Саратов, Архангельск, Воронеж, Элиста и Нижний Новгород.

Напомним, в начале июня "Зеленый патруль" опубликовал экологический рейтинг регионов России по итогам весны 2019 года. Показатель Самарской области снизился на пять пунктов — сейчас регион занимает 49 место из 85.