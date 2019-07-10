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В Самаре молодой музыкант покончил с собой и попросил друзей убрать свое тело

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В Самаре в квартире одного из домов на улице Рыльской нашли тело местного музыканта Егора Гунчина, который выступал в группе Fullstack. По предварительным данным, молодой человек покончил с собой.

О своей смерти он сообщил сам, оставив на своей странице в соцсети соответствующую запись. Об этом «Комсомольской правде — Самара» рассказали знакомые парня.

- Мое безжизненное тело (это не шутка, я правда умер) расположено в квартире на улице Рыльской. Скоро оно начнет вонять, так что лучше его отсюда убрать, чтобы не доставлять неудобств соседям. Заранее спасибо, - написал Егор в соцсети. Пост появился утром 5 июля.

Сначала знакомые молодого человека подумали, что он пошутил, однако через некоторое время информация о его смерти подтвердилась. Участники группы Fullstack, в которой Егор Гунчин был вокалистом, сообщили, что музыкант умер 4 июля. Прощание с ним прошло в минувшее воскресенье, 7 июля. Похоронили молодого человека в деревне Летниково. Смерть Егора Гунчина настолько выбила из колеи его друзей, что они приняли решение прекратить деятельность группы Fullstack. Что толкнуло музыканта на такой страшный шаг, неизвестно.

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Назад. 10 июля 2019
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