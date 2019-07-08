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Сотрудник "Металлиста-Самара" погиб от удара током

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Специальная комиссия ведет расследование по факту несчастного случая на ОАО "Металлист-Самара", произошедшего 29 июня. В результате него погиб начальник высоковольтного участка Дмитрий Гнидин. Информацию об этом корреспонденту Волга Ньюс подтвердили на предприятии.

В Госинспекции труда по Самарской области корреспонденту Волга Ньюс сообщили, что извещение о несчастном случае на предприятии поступило к ним 1 июля. В нем сообщалось, что 29 июня в результате замыкания в высоковольтном кабеле ожоги получил Дмитрий Гнидин. А 5 июля в ГИТ поступила информация, что пострадавший скончался в больнице.

В инспекции также пояснили, что их сотрудниками вместе с коллегами из Ростехнадзора ведут расследование несчастного случая и проверяются соблюдение трудового законодательства.

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Назад. 08 июля 2019
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