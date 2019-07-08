16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

УК "КапиталЪ" передает в управление УК "ПРОМСВЯЗЬ" семь открытых паевых инвестиционных фондов

Читали 10

УК "КапиталЪ" и УК "ПРОМСВЯЗЬ", одни из старейших компаний на отечественном рынке доверительного управления, приняли совместное решение о переходе семи открытых паевых инвестиционных фондов (ОПИФ) УК "КапиталЪ" под управление УК "ПРОМСВЯЗЬ".

Соглашение позволит расширить и диверсифицировать линейку фондов, а также предоставить клиентам более широкие возможности при выборе инструментов для инвестирования своих сбережений.

Процесс передачи активов не повлечет неудобств для пайщиков открытых фондов УК "КапиталЪ": обслуживание будет осуществляться в обычном режиме, условия по заключенным договорам остаются прежними - перезаключать их не требуется.

"Мы не просто приобретаем активы и технологии в рамках соглашения, а формируем высокопрофессиональную команду специалистов с уникальным для рынка опытом. Уверен, что полученный синергический эффект позволит нам в ближайшей перспективе занять лидирующие позиции среди крупнейших управляющих компаний России", - говорит генеральный директор УК "ПРОМСВЯЗЬ" Алексей Кузнецов.

"УК "КапиталЪ" и УК "ПРОМСВЯЗЬ" не исключают взаимодействия и в других областях", - отметил генеральный директор УК "КапиталЪ" Константин Беликов.

В дальнейшем УК "ПРОМСВЯЗЬ" сосредоточится на развитии линейки открытых паевых инвестиционных фондов, классическом доверительном управлении, а также на управлении средствами негосударственных пенсионных фондов.

Версия для печати

Новости

Назад. 08 июля 2019
УК "КапиталЪ" передает в управление УК "ПРОМСВЯЗЬ" 7 открытых паевых инвестиционных фондов

В России и мире

Мюнхен — ворота в Баварию

Сезон отпусков открыт, однако многие самарцы еще не определились, куда отправиться отдыхать. Этим летом Германия обещает стать одним из популярнейших направлений у россиян, в частности — Мюнхен. Штаб-квартира BMW, готические замки и дворцы эпохи барокко, крупнейший в Европе блошиный рынок и, конечно, Октоберфест: туристам здесь есть на что посмотреть.

Леонид Каневский: «Неужели мне 75? Даже не верится...»

Леонида Каневского в советское время вся страна называла не иначе как «майор Томин». За роль в знаменитом телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» Каневский даже получил награду «За содействие МВД России», хотя актер начал кинокарьеру, играя конрабандиста, и эта роль принесла актеру первую славу.

Культура и стиль

Состоялась премьера балета «Корсар»

В завершение сезона Самарский театр оперы и балета представил еще одну премьеру - балет Адана «Корсар». Спектакль поставлен балетмейстером, худруком Санкт-Петербургского международного балетного фестиваля «Dance open» Василием Медведевым.

Люди

Кошелек

Сергей Хестанов: "На ближайшие годы взгляд на российскую экономику оптимистичен"

Самару посетил известный российский экономист и советник по макроэкономике гендиректора компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов. "Волга Ньюс" удалось встретиться с экспертом и узнать авторитетное мнение о том, как на нашу жизнь повлияют американские санкции и дедолларизация экономики, каким будет курс рубля и как стать частным инвестором.

Здоровье

Вкусные рецепты для Масленицы

Начинается Масленица, а значит, и весна на подходе! От главной традиции праздника — блинов — не уклоняются ни самые модные рестораны Самары, ни мастера высокой кухни. Портал Волга Ньюс попросил нескольких из них поделиться оригинальными интерпретациями и нюансами приготовления этого старинного блюда.

Частная инициатива как фактор успеха всего региона

Одной из первых самарских компаний, которые начали развивать направление IT-медицины, стала IT Universe. Сегодня она в тесном сотрудничестве с Самарским государственным медицинским университетом ведет работу по двум проектам – симулятору аппарата ультразвукового исследования и нейрокомпьютерному интерфейсу.

Мой дом

Он и она