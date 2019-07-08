УК "КапиталЪ" передает в управление УК "ПРОМСВЯЗЬ" семь открытых паевых инвестиционных фондов

08.07.2019 13:10 Читали 10

УК "КапиталЪ" и УК "ПРОМСВЯЗЬ", одни из старейших компаний на отечественном рынке доверительного управления, приняли совместное решение о переходе семи открытых паевых инвестиционных фондов (ОПИФ) УК "КапиталЪ" под управление УК "ПРОМСВЯЗЬ".

Соглашение позволит расширить и диверсифицировать линейку фондов, а также предоставить клиентам более широкие возможности при выборе инструментов для инвестирования своих сбережений.

Процесс передачи активов не повлечет неудобств для пайщиков открытых фондов УК "КапиталЪ": обслуживание будет осуществляться в обычном режиме, условия по заключенным договорам остаются прежними - перезаключать их не требуется.

"Мы не просто приобретаем активы и технологии в рамках соглашения, а формируем высокопрофессиональную команду специалистов с уникальным для рынка опытом. Уверен, что полученный синергический эффект позволит нам в ближайшей перспективе занять лидирующие позиции среди крупнейших управляющих компаний России", - говорит генеральный директор УК "ПРОМСВЯЗЬ" Алексей Кузнецов.

"УК "КапиталЪ" и УК "ПРОМСВЯЗЬ" не исключают взаимодействия и в других областях", - отметил генеральный директор УК "КапиталЪ" Константин Беликов.

В дальнейшем УК "ПРОМСВЯЗЬ" сосредоточится на развитии линейки открытых паевых инвестиционных фондов, классическом доверительном управлении, а также на управлении средствами негосударственных пенсионных фондов.